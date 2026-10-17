Endonezya'da şok olay: Damadın evlendiği 'gelin' aslında erkek çıktı

·4·Dünya
Endonezya'da şok olay: Damadın evlendiği 'gelin' aslında erkek çıktı

Endonezya'da sıra dışı bir olay kamuoyunun dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç, internet üzerinden tanıştığı ve kendisini Adinda olarak tanıtan kişiyle yaklaşık bir yıl boyunca ilişki yaşadı.

Sanal tanışıklık zamanla ciddileşti. İlişkisine güvenen genç, sonunda onunla evlenmeye karar verdi. Ancak düğünden sonra bazı durumlar onda şüphe uyandırmaya başladı. Bu olay, internet üzerinden tanışma, ilişkilerde karşılıklı güven ve kimlik doğrulama konularındaki tartışmaları alevlendirdi. Haberlerde, konunun kolluk kuvvetlerine intikal ettirildiği de belirtiliyor.

Olayın detayları ve resmi makamların açıklamaları hakkında henüz ek bir bilgi verilmedi.

Bildirildiğine göre, eşi yaklaşık 12 gün boyunca fiziksel yakınlıktan kaçındı. Ayrıca, gencin kendi akrabalarıyla görüşmesine de karşı çıktı. Bu davranışlar, genci durumu netleştirmeye teşvik etti.

Daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda, haberlere göre gencin evlendiği kişinin aslında bir erkek olduğu ortaya çıktı.

Adindaİnternet TanışıklığıEndonezyaKolluk KuvvetleriDolandırıcılık
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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