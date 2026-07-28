Gelin düğünü iptal edip aynı gün başkasıyla evlendi

·65·Dünya
Gelin düğünü iptal edip aynı gün başkasıyla evlendi

Hindistan'da düğün töreninin başlamasına dakikalar kala beklenmedik bir olay yaşandı. Gelin, damat tarafındaki bazı misafirlerin sarhoş bir şekilde düğüne gelip kadınlara uygunsuz hareketlerde bulunması üzerine nikâhı iptal etmeye karar verdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre gelin ve ailesi, bu durumu damat tarafı için bir saygısızlık ve ciddi bir sorun olarak değerlendirdi. Bu nedenle düğün töreni derhal durduruldu.

İşin en ilginç yanı ise gelinin akrabalarının aynı gün içinde ona başka bir damat bulmayı başarması oldu. Akşama doğru ise aynı düğün salonunda yeni bir nikâh töreni düzenlenerek gelin başka bir gençle evlendi.

Ayrıca gelin tarafı, birinci damadın ailesi hakkında kolluk kuvvetlerine resmi şikayette bulundu. Bu olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı gelinin kendi onurunu ve haysiyetini korumasını destekledi.

Hindistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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