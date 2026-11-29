Endonezya'daki bir müzik etkinliği sırasında sıra dışı bir performans neredeyse trajediyle sonuçlanıyordu. Sahneye omzunda dev bir pitonla çıkan sanatçı, gösteri sırasında yılanın şiddetli baskısı altında kaldı.

Olay anına ait videolarda, pitonun sanatçının boynuna ve beline dolanarak giderek daha sert bir şekilde sıktığı görülüyor. Sonuç olarak sanatçı dengesini kaybederek arkasındaki davulların üzerine düştü. Yılanın pençesinden kurtulmaya çalıştığı sırada müzisyenler ve etkinlik organizatörleri yardıma koşarak pitonu vücudundan ayırmaya çalıştı.

Neyse ki olay ciddi bir yaralanma olmadan atlatıldı. Kendine gelen sanatçı konsere devam etti.

Ancak olay, sosyal medyada güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Birçok kullanıcı, bu tür gösterilerde vahşi hayvanların kullanılmasının ne kadar güvenli olduğunu sorguladı.

Tartışmalar sırasında, 2016 yılında Endonezya'da sahnede performans sergileyen şarkıcı Irma Bule'nin başına gelen trajedi de hatırlandı. Bule, performansı sırasında kral kobra tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybetmişti. Bu nedenle bazıları, eğlence etkinliklerinde zehirli veya tehlikeli vahşi hayvanların kullanılmasının yasaklanması çağrısında bulunuyor.