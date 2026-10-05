Türkiye'de aranan şahıs sekiz yıl boyunca kadın kılığında saklandı

Türkiye kolluk kuvvetleri, sekiz yıldır aranan bir mahkumu yakaladı. Hapisten kaçtıktan sonra dış görünüşünü tamamen değiştiren şahıs, kadın kılığına girmiş ve kız kardeşinin kimlik belgelerini kullanmıştır.

Basında yer alan haberlere göre olay 2018 yılında başladı. O dönemde Tuğrul Başar, hırsızlık ve kamu görevlisinin taklidi ile ilgili üç ayrı suçtan hüküm giymiş ve üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezasını çekmeden önce firar etti.

Kaçak olduğu yıllar boyunca Başar, dış görünüşünde çok ciddi değişiklikler yaptı. Bu nedenle, polis arşivlerindeki eski fotoğraflar üzerinden onu teşhis etmek müfettişler için oldukça zorlaştı.

Dış görünüşüne dayalı rutin arama çalışmaları sonuç vermeyince, kolluk kuvvetleri strateji değiştirdi. Müfettişler, fiziksel görünümden ziyade yaşam tarzı, hareketleri, alışkanlıkları ve diğer kişisel verilerine odaklanmaya başladılar.

Başar'ın sadece dış görünüşünü değiştirmekle kalmadığı anlaşıldı. Saklandığı süre boyunca kadınsı bir görünüm benimseyen şahıs, İstanbul'da dolaşırken kız kardeşinin resmi kimlik belgesini kullandı.

Polis kontrol noktalarında bile bu belgeyi kendi kimliğiymiş gibi gösterdiği belirtiliyor. Böylece gerçek kimliğini gizleyerek kolluk kuvvetlerinin dikkatinden kaçmaya çalıştı.

Ancak iyi planlanmış gibi görünen bu plan, kız kardeşine ait banka kartlarıyla yapılan harcamalar nedeniyle deşifre olmaya başladı. Müfettişler, kız kardeşin o dönemde ülke dışında olduğunu tespit etti. Bu nedenle, onun kartlarıyla yapılan işlemler şüphe uyandırdı ve ek incelemelere yol açtı.

Polisin takip çalışmaları, sonunda İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir adrese ulaştı. Kolluk kuvvetleri bölgeye düzenlediği baskınla, sekiz yıldır aranan Başar'ı yakaladı.

Bu kez dış görünüşünü değiştirmesi ve başkasına ait bir belge kullanması, gerçek kimliğini gizlemesine yardımcı olmadı. Polis, parmak izlerini alarak veri tabanındaki kayıtlarla karşılaştırdı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahsın, 2018 yılından beri aranan Tuğrul Başar olduğu doğrulandı.

Böylece parmak izi incelemesi sekiz yıllık aramaya nokta koydu. Bu olay, dış görünüşünü değiştirerek ve başkasının kimlik belgelerini kullanarak uzun süre saklanan bir firari ile ilgili sıra dışı bir vaka olarak kayıtlara geçti.