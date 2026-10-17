Hindistan'da 16 yaşındaki bir gencin göz kapağından diş çıktı

Hindistan'da doktorlar, 16 yaşındaki bir gencin göz çukurunun üst kısmında büyüyen bir diş tespit etti. Nadir görülen bu vakada, gencin sol göz kapağı şişmiş ve birkaç ay sonra deri altından diş benzeri iki keskin uçlu cisim çıkmıştı. Konuyla ilgili haber Medical Daily'de yayımlandı.

Edinilen bilgilere göre genç, Madurai şehrindeki Aravind Göz Hastanesi'ne başvurdu. Şişlik ağrısızdı ancak deri altından sert cisimler çıkınca uzmanlar bunun nedenini araştırmaya başladı.

Doktorlar başlangıçta bu durumu diş veya saç gibi dokular içerebilen bir tümörle ya da göz kapağına giren yabancı bir cisimle ilişkilendirdi. Ancak bilgisayarlı tomografi taraması, göz çukurunun üst kısmında bir dişin büyüdüğünü gösterdi.

Deri altından çıkan iki keskin uçlu cismin ayrı dişler değil, tek bir dişin parçaları olduğu anlaşıldı. Doktorlar dişi başarılı bir operasyonla çıkardı.

Vaka hakkındaki bilimsel rapor önce internette yayımlanmış, daha sonra Ophthalmology dergisinde basılmıştır. Doktor Meghana Tanwar, bunun göz çukurunun üst kısmında ektopik diş büyümesiyle ilgili kaydedilen ilk ve tek vaka olduğunu belirtti.