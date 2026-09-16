Azerbaycan'da çok nadir görülen bir durum: fetüs karaciğer bölgesinde tespit edildi (video)

Azerbaycan'da çok nadir görülen bir gebelik türü olan, fetüsün karaciğer bölgesine yerleştiği ektopik (dış) gebelik vakası tespit edildi. Bu durum Sputnik Azerbaycan tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, hastanın ultrason görüntüleri bir radyolog tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yapılan incelemede fetüsün rahim içinde değil, karın boşluğunda, karaciğer bölgesinde yerleştiği görüldü. Görüntülerde fetüsün bazı kısımları da seçilebiliyor.

Tıpta bu durum karaciğer ektopik gebeliği olarak adlandırılır. Bu vakada döllenmiş yumurta rahim boşluğuna değil, karın boşluğunun başka bir kısmına, çok nadir durumlarda ise karaciğer yüzeyine veya dokularına yerleşir.

Uzmanlar böyle bir gebeliğin son derece nadir olduğunu vurguluyor. Karaciğer bölgesindeki ektopik gebelik tehlikeli kabul edilir; çünkü gebelik dokularının kan damarları açısından zengin olan karaciğerle teması, ciddi kanamalara yol açabilir. Zamanında tespit edilmediği takdirde bu durum kadın hayatı için ciddi risk oluşturur.

Açık kaynaklarda Azerbaycan'daki bu hastanın sonraki tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.