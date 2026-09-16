Azerbaycan'da çok nadir görülen bir durum: fetüs karaciğer bölgesinde tespit edildi (video)

·14·Dünya
Azerbaycan'da çok nadir görülen bir durum: fetüs karaciğer bölgesinde tespit edildi (video)

Azerbaycan'da çok nadir görülen bir gebelik türü olan, fetüsün karaciğer bölgesine yerleştiği ektopik (dış) gebelik vakası tespit edildi. Bu durum Sputnik Azerbaycan tarafından bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, hastanın ultrason görüntüleri bir radyolog tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yapılan incelemede fetüsün rahim içinde değil, karın boşluğunda, karaciğer bölgesinde yerleştiği görüldü. Görüntülerde fetüsün bazı kısımları da seçilebiliyor.

Tıpta bu durum karaciğer ektopik gebeliği olarak adlandırılır. Bu vakada döllenmiş yumurta rahim boşluğuna değil, karın boşluğunun başka bir kısmına, çok nadir durumlarda ise karaciğer yüzeyine veya dokularına yerleşir.

Uzmanlar böyle bir gebeliğin son derece nadir olduğunu vurguluyor. Karaciğer bölgesindeki ektopik gebelik tehlikeli kabul edilir; çünkü gebelik dokularının kan damarları açısından zengin olan karaciğerle teması, ciddi kanamalara yol açabilir. Zamanında tespit edilmediği takdirde bu durum kadın hayatı için ciddi risk oluşturur.

Açık kaynaklarda Azerbaycan'daki bu hastanın sonraki tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

AzerbaycanEktopik GebelikKaraciğer GebeliğiSputnik AzerbaycanTıp
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke ettiİran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke ettiBugün, 11:25Husilerin lideri Bin Selman'a ne demişti? Orta Doğu'yu sarsan o mesaj!Husilerin lideri Bin Selman'a ne demişti? Orta Doğu'yu sarsan o mesaj!Bugün, 10:47Husiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gittiHusiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gittiBugün, 09:56Elon Musk yapay zekanın en tehlikeli senaryosu konusunda uyardı (video)Elon Musk yapay zekanın en tehlikeli senaryosu konusunda uyardı (video)Bugün, 09:43Havada kopan tekerlek ve kabin içindeki dehşet: İran uçağı felaketin eşiğinden döndüHavada kopan tekerlek ve kabin içindeki dehşet: İran uçağı felaketin eşiğinden döndüBugün, 09:10Xi Jinping Washington'a geliyor — Trump Çin ile dev bir anlaşma mı hazırlıyor?Xi Jinping Washington'a geliyor — Trump Çin ile dev bir anlaşma mı hazırlıyor?Bugün, 08:45
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı