ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşanan korkunç olay, yapay zekâ kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. 17 yaşındaki Arjun Aravind, annesi ve 14 yaşındaki kardeşinin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sırasında gencin, trajediden önce ChatGPT üzerinden aile üyelerine zarar vermeyi konu alan kurgusal senaryoları tartıştığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Massachusetts eyaletinin Acton kentinde meydana geldi. 11 Ağustos'ta 45 yaşındaki Sudha Venkatesan ile 14 yaşındaki oğlu Siddhart Aravind evde ölü bulundu. Kolluk kuvvetleri, evdeki durumla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturmacılara göre Arjun, olaydan önce interneti ve ChatGPT'yi kullanarak aile üyelerinin ölümü hakkında teorik fikirler ve kurgusal hikâyeler oluşturdu. Bu metinlerde karakterler ve çeşitli durumlar tasvir ediliyordu; müfettişler söz konusu yazışmaları önemli bir delil olarak inceliyor.

Trajedinin ardından genç, annesine ait otomobille evden ayrıldı. Kısa süre sonra polis, onu Acton'a yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki bir bölgede tespit ederek gözaltına aldı. Otomobilde olayla bağlantılı olabilecek bazı eşyaların da bulunduğu bildirildi.

En dikkat çeken noktalardan biri, şüphelinin mahkemede suçunu kabul etmemesi oldu. Hakkında iki kişinin öldürülmesiyle ilgili suçlamalar yöneltildi ve soruşturma halen devam ediyor.

Bu dava, toplumda yapay zekâ sohbet botlarının, özellikle reşit olmayanlar tarafından, hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda bir kez daha ciddi sorular gündeme getirdi. Ancak kolluk kuvvetleri henüz ChatGPT'nin trajedinin nedeni olduğu sonucuna varmadı; soruşturma, olaylar zincirini ve şüphelinin niyetini belirlemek için sürüyor.