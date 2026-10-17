Londra sokaklarında baygın bulunan BAE kraliyet ailesi üyesi yargılandı

Londra sokaklarından birinde baygın halde bulunan ve BAE'nin Abu Dabi kraliyet ailesiyle akrabalık bağı olan 32 yaşındaki Mahrah el Nahayan, çocuğa bakmakta ihmalkarlık gösterdiği gerekçesiyle yargılandı. Konuyla ilgili haberi The Times duyurdu.

Edinilen bilgilere göre olay, 13 Haziran 2026 tarihinde Londra'nın batısında meydana geldi. Kadın, işlek bir yolun kenarındaki çitlerin yanında baygın halde bulundu. Yanında bir erkek daha baygın yatarken, üç yaşındaki çocuk ise hareket halindeki araçların yakınında kontrolsüz bir şekilde dolaşıyordu.

Olayı gören yoldan geçenler çocuğa yardım ederek polisi aradı. Kadın yaklaşık 30 dakika boyunca baygın kaldı. Polis, çantalarında uyuşturucu kullanımına dair eşyalar buldu ancak yasaklı maddeye rastlanmadı.

Mahkemede Mahrah el Nahayan'ın olaydan önceki günlerde kokain kullandığı ortaya çıktı. Ancak savunma avukatı, kadının olay günü uyuşturucu kullanmadığını, önceki günlerdeki kullanım nedeniyle aşırı yorgun düştüğünü belirtti. Olayın ardından uyuşturucu bağımlılığı tedavisine başladı.

Mahkeme, kadına iki yıllık kamu denetimi cezası vererek rehabilitasyon programına katılmasını zorunlu kıldı. Ayrıca toplam 6.114 sterlin tutarında para cezası ve mahkeme masraflarını ödemesine hükmedildi.

Hakim, yoldan geçenler müdahale etmeseydi çocuğun ciddi şekilde yaralanabileceğini veya başka tehlikelerle karşılaşabileceğini vurguladı. Mahkemede, çocuğun hareket halindeki araçların yakınında sahipsiz bırakılmış olması özellikle belirtildi.

Mahrah el Nahayan suçunu kabul etti. Avukatı, kadının yaptıklarından pişman olduğunu ve bağımlılığı yenmek için tedaviye devam etmeye kararlı olduğunu ifade etti.