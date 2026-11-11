ABD diplomasisi başkanının ifadelerine göre, müzakere katılımcılarından hiçbiri çatışmanın önümüzdeki saatlerde veya bir gün içinde tamamen çözülmesini beklemiyor. Washington'un stratejik hedefi ise üçlü formatı gelecekte daha da genişleterek Avrupa temsilcilerini de doğrudan dahil etmektir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen kapalı istişarelerin ilk günü sona erdi. Dört buçuk saat süren ilk görüşme sonucunda taraflar ara müzakere pozisyonlarını kaydettiler. Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tartışmaları olumlu değerlendirdi ancak keskin değişiklikler beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Müzakere parametreleri ve yönleri Detaylar ve resmi bilgiler Yer Abu Dabi şehri, BAE (kapalı istişare formatı) Katılımcı taraflar Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri İlk günün sonucu 4,5 saatlik görüşme, ara pozisyonlar kaydedildi ABD değerlendirmesi (Marco Rubio) Tartışmalar verimli ancak hızlı bir çözüm beklenmemeli ABD'nin stratejik hedefi Formatı Avrupalı temsilcilerle genişletmek Bir sonraki aşama zamanı 11 Kasım, Moskova saatiyle 11:00

«Hiçbir taraf krizin hemen çözülmesini beklemiyor, ancak Abu Dabi'deki istişareler gelecekteki barış diyaloğu için temel oluşturuyor.»

Brüksel müzakereleri «torpillemek» mi istiyor?

ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri Abu Dabi'de ara anlaşmaları tartışırken, Avrupa Birliği tarafından diplomatik süreçlere karşı sert ve soğuk bir tutum sergilendi. Paris'te G7 bakanlar toplantısı çerçevesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile görüşen AB'nin yeni Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sert bir açıklama yaptı.

Avrupa diplomasisi başkanı, Abu Dabi'deki barış müzakerelerinin varsayımsal sonuçları ne olursa olsun, AB'nin Kiev'e askeri yardımı kısıtlamadan sürdüreceğini duyurdu. Ayrıca Kallas, Brüksel tarafından uygulanan yaptırımların hafifletilmesi olasılığını kesin bir dille reddetti ve Rusya'ya karşı ekonomik kısıtlamaların sadece artacağını vurguladı. Uzmanlara göre bu yaklaşım, Abu Dabi'deki diplomatik girişimlere karşı açık bir siyasi demarş niteliğindedir.

Sizce ABD ve Rusya öncülüğündeki Abu Dabi müzakereleri, Avrupa'nın sert tutumuna rağmen çatışmayı çözmede gerçek bir sonuç verebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!