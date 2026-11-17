Usman Nurmagomedov ve ekibi için zor günler geride kalmış olabilir. Rus basınında yer alan haberlere göre, Habib Nurmagomedov şahsen BAE'ye giderek Emirlik yetkilileriyle müzakerelerde bulundu. Sonuç olarak, Usman'ın da aralarında bulunduğu grup üyelerinin kademeli olarak serbest bırakıldığı söyleniyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı.

MMA dünyasında büyük yankı uyandıran Abu Dabi'deki otel kavgası yeni bir boyuta taşındı. Birkaç gün önce Usman Nurmagomedov ve ekibinin altı ay hapis cezasına çarptırıldığına dair haberler yayılmıştı. Şimdi ise serbest bırakıldıkları ve bu süreçte Habib Nurmagomedov'un kişisel müdahalesinin önemli bir rol oynadığı iddia ediliyor.

Habib BAE'ye gidip müzakere yaptı mı?

Rusya'nın Mash Telegram kanalından alınan bilgilere göre, Usman Nurmagomedov'un yakınları başlangıçta durumu kendi başlarına çözmeye çalıştı. Daha sonra yardım için Habib Nurmagomedov'a başvurdular.

Söylentilere göre Habib, konuyu önce UFC patronu Dana White ve Amerikalı ortaklar aracılığıyla çözmeye çalıştı. Ancak BAE'deki yasalar ve hukuki prosedürlerin farklı olması nedeniyle bu girişimler sonuç vermedi.

Bunun üzerine Habib'in bizzat Emirliklere giderek yerel yetkililerle müzakereler yürüttüğü bildiriliyor.

Kaynağa göre taraflar, mahkumların aynı anda değil, kademeli olarak serbest bırakılması konusunda anlaştı. İlk grubun 15 Kasım'da, Usman Nurmagomedov'un da bulunduğu ikinci grubun ise 16 Kasım'da serbest bırakıldığı belirtiliyor.