Habib Nurmagomedov Usman'ı hapisten çıkarmak için BAE'ye mi gitti? Müzakerelerin detayları
Usman Nurmagomedov ve ekibi için zor günler geride kalmış olabilir. Rus basınında yer alan haberlere göre, Habib Nurmagomedov şahsen BAE'ye giderek Emirlik yetkilileriyle müzakerelerde bulundu. Sonuç olarak, Usman'ın da aralarında bulunduğu grup üyelerinin kademeli olarak serbest bırakıldığı söyleniyor. Ancak bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı.
MMA dünyasında büyük yankı uyandıran Abu Dabi'deki otel kavgası yeni bir boyuta taşındı. Birkaç gün önce Usman Nurmagomedov ve ekibinin altı ay hapis cezasına çarptırıldığına dair haberler yayılmıştı. Şimdi ise serbest bırakıldıkları ve bu süreçte Habib Nurmagomedov'un kişisel müdahalesinin önemli bir rol oynadığı iddia ediliyor.
Habib BAE'ye gidip müzakere yaptı mı?
Rusya'nın Mash Telegram kanalından alınan bilgilere göre, Usman Nurmagomedov'un yakınları başlangıçta durumu kendi başlarına çözmeye çalıştı. Daha sonra yardım için Habib Nurmagomedov'a başvurdular.
Söylentilere göre Habib, konuyu önce UFC patronu Dana White ve Amerikalı ortaklar aracılığıyla çözmeye çalıştı. Ancak BAE'deki yasalar ve hukuki prosedürlerin farklı olması nedeniyle bu girişimler sonuç vermedi.
Bunun üzerine Habib'in bizzat Emirliklere giderek yerel yetkililerle müzakereler yürüttüğü bildiriliyor.
Kaynağa göre taraflar, mahkumların aynı anda değil, kademeli olarak serbest bırakılması konusunda anlaştı. İlk grubun 15 Kasım'da, Usman Nurmagomedov'un da bulunduğu ikinci grubun ise 16 Kasım'da serbest bırakıldığı belirtiliyor.
Ancak Habib'in BAE ziyareti, müzakerelerin içeriği ve anlaşma şartları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Bu nedenle bu bilgilerin şimdilik sadece yayılan haberler olarak kabul edilmesi gerekiyor.
Usman Nurmagomedov neden hapse girmişti?
Olay 11 Kasım günü Abu Dabi'deki Yas Adası'nda bulunan bir otelin lobisinde meydana geldi.
Usman Nurmagomedov ve arkadaşları, röportaj veren Gürcü dövüşçü Merab Dvalishvili ile karşılaştı. Sosyal medyada yayılan videolarda, Usman'ın Dvalishvili'ye yaklaşıp tokat attığı ve ardından kitlesel bir kavganın başladığı görülüyor.
Olayın ardından BAE polisi toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan sekizinin kavgaya karıştığı, diğer ikisinin ise olayı videoya çekip internette yaydığı suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
13 Kasım'da Abu Dabi Ceza Mahkemesi davayı görüştü ve altı sanığa altı ay hapis, 300 bin dirhem para cezası ve ceza süresi sonunda sınır dışı edilme kararı verdi. Olayı kaydedip yayan iki kişiye de altı ay hapis cezası verildi.
Dvalishvili ve arkadaşı Saba Lazishvili ise 50'şer bin dirhem para cezası ödeyerek serbest bırakıldı.
Merab Dvalishvili de serbest bırakılmalarını istiyordu
Kavgadan sonra Merab Dvalishvili de duruma ilişkin açıklama yaptı. Abu Dabi yetkililerine teşekkür ederek kendisini iyi hissettiğini belirtti.
Gürcü dövüşçü, Usman ve arkadaşlarının da serbest bırakılmasını istediğini ifade etti. Bu konuda şikayetçi olmayacağını, barış ve herkes için iyilik istediğini vurguladı.
16 Kasım'da yayılan serbest bırakılma haberlerinden sonra Dvalishvili, eğer bu bilgi doğruysa mutlu olacağını söyledi. Ancak Usman ve Ömer Nurmagomedov ile barışma niyetinin olmadığını da belirtti.
Ömer Nurmagomedov'un durumu hakkında ne biliniyor?
Olayla ilgili haberlerde bir önemli soru daha cevapsız kalıyor: Ömer Nurmagomedov'un durumu nedir?
Bazı haberlerde Usman ve ekibinden bahsedilse de, Ömer'in serbest bırakıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle onun da hapisten çıktığını kesin olarak söylemek henüz mümkün değil.
Sonuç: Kardeş için duyulan endişe her zaman özeldir
Habib Nurmagomedov'un bu olaydaki rolüne dair haberler MMA hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı. Eğer bilgiler doğrulanırsa, bu durum kardeşini ve takım arkadaşlarını zor durumdan kurtarmak için bizzat çaba sarf ettiğini gösterir.
Hayatta da böyledir: bazen kardeşler aceleci davranıp sorun yaşar, ağabeyler ise onları zor durumdan çıkarmak için tüm imkanlarını seferber eder.
Ancak bu olay bir gerçeği daha hatırlatıyor: spordaki rekabet, gurur ve kişisel husumet asla yasaların üzerinde olmamalıdır. Sahadaki rekabet sahada kalmalı, sporcular her durumda eylemlerinin sorumluluğunu almaları gerektiğini unutmamalıdır.
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