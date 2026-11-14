Usman Nurmagomedov nerede tutuluyor? Onu Al-Wathba Hapishanesi'nde nasıl bir yaşam bekliyor?

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Usman Nurmagomedov nerede tutuluyor? Onu Al-Wathba Hapishanesi'nde nasıl bir yaşam bekliyor?

Ünlü Rus MMA dövüşçüsü Usman Nurmagomedov'un Abu Dabi'de altı ay hapis cezası alabileceğine dair haberlerin ardından, tutulması muhtemel koşullar açıklandı. Bu durum MMA Uncensored kanalı tarafından bildirildi.

Al-Wathba Hapishanesi'ndeki koşullar

Kaynaklara göre, sporcu ceza alırsa, Abu Dabi'deki en büyük ceza infaz kurumu olan Al-Wathba (Al Wathba Central Prison) hapishanesine yerleştirilebilir. Buradaki mahkumların tutulma koşulları şu şekilde tanımlanmaktadır:

  • Ortak koğuşlar: Mahkumlar, 4 ila 30 kişinin kalabileceği ortak koğuşlarda tutulur. Tuvalet ve duşlar da ortak kullanıma yöneliktir.

  • Beslenme: Mahkumlara günde üç öğün yemek verilir.

  • Sıkı kısıtlamalar: Kurumda kişisel telefon ve internet kullanımı kesinlikle yasaktır. Ayrıca telefonla iletişim çok kısıtlı olup, açık havada yürüyüş süresi de azaltılabilir.

  • Dinlenme koşulları: Bununla birlikte, hapishanede televizyonlar ve boş zaman geçirmek için bazı basit olanaklar da mevcuttur.

Hapishane parametreleri

Detaylar

Kurum adı

Al-Wathba Hapishanesi (Al Wathba Central Prison)

Konum

Abu Dabi şehir merkezinin 40-50 km güneydoğusunda

Statü

Abu Dabi Emirliği'nin ana ve en büyük ceza infaz kurumu

Tutulma şekli

4-30 kişilik ortak koğuşlar, sıkı rejim

Kurumun konumu

Al-Wathba Hapishanesi, Abu Dabi Emirliği'ndeki en büyük ve ana ceza infaz kurumu olarak kabul edilir. Aynı adı taşıyan Al-Wathba bölgesinde, başkent merkezinin yaklaşık 40-50 kilometre güneydoğusunda kurulmuştur. Şu an için sporcunun geleceği ve resmi hukuki kararların nasıl sonuçlanacağı herkesin ilgi odağında.

Sizce ünlü sporcuların bu tür hukuki sorunlarla karşılaşması, profesyonel kariyerlerini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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