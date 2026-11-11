Putin ve Zelenskiy görüşmesi neden erteleniyor? Abu Dabi'deki müzakereler ve yeni şartlar

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Putin ve Zelenskiy görüşmesi neden erteleniyor? Abu Dabi'deki müzakereler ve yeni şartlar

Rus tarafı, önemli belirleyici noktalarda gerçek bir ilerleme kaydedilmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasında kişisel bir görüşme yapılması için hiçbir temel görmüyor. ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Jared Kushner, Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada bu durumu belirtti ve Reuters ajansı haberi duyurdu.

Güvensizlik ve Abu Dabi'deki karmaşık istişareler

Gazetecilerüst düzey zirve beklentileri hakkındaki sorularını yanıtlarken, ABD temsilcisi şu anda Moskova ile Kiev arasında tam bir güven olmadığını, liderler arasında ise herhangi bir karşılıklı sempati veya güvenin bulunmadığını açıkça ifade etti.

Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde gerçekleşen istişarelerin karmaşık, duygusal ancak aynı zamanda açık bir ruhla geçtiğini vurguladı. Müzakerelerin tek ve önemli pratik sonucu olarak, savaş esirlerinin geniş çaplı insani değişimi konusunda ilkesel bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu konudaki nihai rakamlar taraflarca 12 Kasım Perşembe günü kararlaştırılacak.

Müzakereler ve önemli noktalar

Temel detaylar ve bilgiler

Müzakerelerin yapıldığı yer

Abu Dabi şehri (BAE)

ABD temsilcisinin açıklaması

Gerçek bir ilerleme olmadan Putin ve Zelenskiy'nin görüşmesi mümkün değil

Tarafların tutumu

İki taraf arasında tam bir güven ve sempati yok

Varılan temel anlaşma

Geniş çaplı insani esir değişimi

ABD heyetinin bir sonraki ziyareti

12 Kasım'da Moskova ve ardından Dublin şehrine ziyaret

«Bölgesel meseleler tam olarak çözülmeden hiçbir anlaşma ve güvenlik sistemi garantisi yürürlüğe giremez».

Bölgesel tartışmalar ve güvenlik garantilerinin blokajı

ABD yönetimi temsilcisi, Ukrayna'ya savaş sonrası güvenlik garantileri sağlama meselesinin, bölgesel anlaşmazlıkların çözülmemesi nedeniyle ciddi şekilde tıkandığını doğruladı. Kushner'e göre, Rusya'nın Donbas bölgesinden tüm Ukrayna unsurlarını tamamen çekme talebi ana şart olmaya devam ediyor ve bu mesele çözülmeden hiçbir güvenlik sistemi çalışmayacak.

Ayrıca ABD özel temsilcisi, 12 Kasım'da Steve Witkoff ile birlikte Vladimir Putin ile doğrudan müzakereler yürütmek üzere Moskova'ya uçacağını duyurdu. Ardından Amerikan heyetinin, tarafların pozisyonlarını yakınlaştırmak amacıyla Dublin şehrine giderek Zelenskiy ile bir görüşme yapması planlanıyor.

Sizce, bölgesel sorunların ve karşılıklı güvensizliğin devam ettiği bir ortamda ABD temsilcilerinin diplomatik çabaları yakın günlerde önemli değişikliklere yol açabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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