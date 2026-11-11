Putin ve Zelenskiy görüşmesi neden erteleniyor? Abu Dabi'deki müzakereler ve yeni şartlar

Rus tarafı, önemli belirleyici noktalarda gerçek bir ilerleme kaydedilmeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasında kişisel bir görüşme yapılması için hiçbir temel görmüyor. ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Jared Kushner, Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada bu durumu belirtti ve Reuters ajansı haberi duyurdu.

Güvensizlik ve Abu Dabi'deki karmaşık istişareler

Gazetecilerüst düzey zirve beklentileri hakkındaki sorularını yanıtlarken, ABD temsilcisi şu anda Moskova ile Kiev arasında tam bir güven olmadığını, liderler arasında ise herhangi bir karşılıklı sempati veya güvenin bulunmadığını açıkça ifade etti.

Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde gerçekleşen istişarelerin karmaşık, duygusal ancak aynı zamanda açık bir ruhla geçtiğini vurguladı. Müzakerelerin tek ve önemli pratik sonucu olarak, savaş esirlerinin geniş çaplı insani değişimi konusunda ilkesel bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu konudaki nihai rakamlar taraflarca 12 Kasım Perşembe günü kararlaştırılacak.