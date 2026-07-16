Green Card'a 100 bin dolarlık engel: Trump yeni bir mali şart getirmeyi planlıyor

ABD'de yasal göçü kısıtlamaya yönelik yeni ve sert bir önlem tartışılıyor. Başkan Donald Trump yönetimi, Amerikan konsoloslukları aracılığıyla Green Card almak isteyen bazı yabancı uyruklu kişiler için 100 bin dolar tutarında bir mali teminat (depozito) getirme olasılığını değerlendiriyor. Bu konu hakkında prestijli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, plan hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak haber verdi.

Zamin.uz beklenen bu katı şartın detaylarını ve arkasındaki amaçları sunuyor.

Yeni girişimin temel amacı nedir?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bu proje, yasal göç sistemini reforme etmeyi ve denetimi güçlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir kampanyanın parçasıdır. Temel hedefleri şunlardır:

Mali durumu kısıtlı kişilerin akışını azaltmak: Ekonomik olarak ABD'de kendi geçimini sağlayamayacak göçmenlerin ülkeye girişini sınırlamak.

Bağımsızlık garantisi: Yeni göçmenlerin devlet yardımlarına ve sosyal destek sistemlerine bağımlı kalmadan, kendi geçimlerini bağımsız bir şekilde sağlayabilmelerini garanti altına almak.

Vergi mükelleflerini korumak: Amerikalı vergi mükelleflerinin kaynaklarını korumak ve yerel sosyal sistemler üzerindeki mali yükü hafifletmek.

100 bin dolarlık teminat sistemi nasıl işleyecek?

Proje sahiplerine göre bu miktar kalıcı değil, aksine geçici ve iade edilebilir nitelikte olacaktır.

İade mekanizması: Eğer Green Card sahibi, ABD'ye geldikten sonra birkaç yıl boyunca devletten sosyal yardım almadan yaşarsa, yani sistem için «kamu yükü» (public charge) haline gelmezse, bu 100 bin dolarlık teminat kendisine tamamen iade edilecektir.

Ancak uzmanlar, bu depozito iade edilebilir olsa bile, miktarının çok yüksek olması nedeniyle orta ve alt gelir grubundaki birçok kişi için aşılamaz bir engel haline geleceğini savunuyor.

İki farklı bakış açısı: Destekleyenler ve eleştirenlerin tartışması

Bu teklif, ABD siyasi ve kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açıyor.

Reformu destekleyenler ne diyor? Yeniliği eleştirenler ne diyor? Ekonomiyi korumak: ABD sosyal güvenlik sisteminin aşırı yüklenme nedeniyle krize girmesini önler. Ayrımcılık (diskriminasyon): Bu şart sadece zengin göçmenlere yol açar, sıradan emekçiler için kapıları tamamen kapatır. Sorumlu göç: Ülkeye sadece gerçek mali temeli ve kendi kendine yetme imkanı olan insanların gelmesini sağlar. Gelişmekte olan ülkelere darbe: Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden yetenekli ancak büyük sermayesi olmayan uzmanların yolunu kapatır.

Karar ne zaman yürürlüğe girebilir?

Şu anda bu düzenleme sadece tartışma aşamasında bulunuyor ve Dışişleri Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılıyor. Uzmanlar, nihai kararın önümüzdeki aylarda alınabileceğini ve Trump yönetiminin ABD göç sistemini kapsamlı bir şekilde reforme etme programının önemli bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor.