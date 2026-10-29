Green Card'da şok değişim: Başvurular 1 Kasım'da başlıyor, sonuçlar ise...

ABD'nin farklı milletlerden insanlar için düzenlediği Diversity Visa (Green Card) çekilişinin yeni sezonuna dair uzun süredir beklenen detaylar belli oldu. Bu yılki sezon, önceki yıllardan önemli ölçüde farklı olan süreler ve yeni finansal gerekliliklerle dikkat çekiyor.

En önemli yenilik, başvuru sürecinin artık ücretsiz olmamasıdır. Çekiliş tarihinde ilk kez, her başvuru sahibi için sembolik bir ödeme düzeni ve sonuçların her zamanki gibi yarım yıl değil, sadece birkaç gün içinde öğrenilebileceği duyuruldu.

Yeni sezonun kesin tarihleri ve süreleri

Sunulan düzenlemeye göre, çekiliş süreci oldukça kısa ve hızlı bir formatta gerçekleştirilecek:

Kayıt başlangıcı: Başvuruların kabulü resmen 1 Kasım tarihinde başlayacak;

Kabulün sona ermesi: Kayıt 30 Kasım tarihinde tamamen durdurulacak;

Sonuçların açıklanması: Cevapları beklemek için aylar sürmeyecek; kazananların isimleri sadece birkaç gün sonra, 3 Aralık tarihinde açıklanacak.

1 dolarlık resmi ödeme ve kişisel Visa kart zorunluluğu

Bu sezon, dolandırıcılık ve sahte başvuru akışını önlemek amacıyla katı mali kısıtlamalar getiriliyor:

Kayıt ücreti: Her başvuru sahibinden 1 ABD Doları tutarında resmi ödeme alınacaktır;

Sadece kendi adına kayıtlı kart: Ödeme, yalnızca başvuru sahibinin kendi adına açılmış uluslararası Visa kartı üzerinden yapılmalıdır;

Reddedilme riski: Eğer ödeme başka bir şahsın (akraba, arkadaş veya yabancı bir ajans) kartından yapılırsa, başvuru incelenmeden iptal edilebilir veya reddedilebilir;

Ön hazırlık: Uzmanlar, kayıtlar başlamadan önce bankadan kişisel bir Visa kartı açtırmanızı ve içine bakiye yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyor.

Green Card başvurusunda bulunmayı planlayan vatandaşlarımızın, yukarıdaki yeni kuralları dikkate alarak kişisel kartlarını zamanında hazırlamaları tavsiye edilir.