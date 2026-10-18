Cristiano Ronaldo yeni iş projesine 10 milyon avro yatırdığını duyurdu

·23·Dünya
Cristiano Ronaldo yeni iş projesine 10 milyon avro yatırdığını duyurdu

Dünya futbol yıldızı ve girişimci Cristiano Ronaldo iş imparatorluğunu genişletmeye devam ediyor. Portekiz'in prestijli SIC Noticias haberine göre, 41 yaşındaki futbolcu yeni bir premium maden suyu markası oluşturmak ve üretmek için kişisel servetinden 10 milyon avro yatırım yaptı.

Projede eşit ortak olarak Portekiz'in büyük sanayi devlerinden biri olan Outeirinho şirketler grubu yer alıyor.

20 milyon avroluk toplam yatırım ve 50/50 hisse

Yeni iş projesi büyük bir finansal kapsama sahip olup taraflar maliyetleri eşit paylaştı:

  • Yatırım dağılımı: Outeirinho grubu da projeye 10 milyon avro fon aktardı ve toplam başlangıç yatırım hacmi 20 milyon avroya ulaştı;

  • Eşit ortaklık: Bu anlaşma kapsamında Cristiano Ronaldo yeni girişimin tam olarak yüzde 50 hissesine sahip oldu;

  • İtalyan tasarımcılar dahil edildi: Yeni marka konsepti ve şişe tasarımı, İtalya'nın ünlü tasarım stüdyolarından birine emanet edildi.

2027'de küresel pazara giriş ve yeni iş imkanları

Yeni su markası için net stratejik planlar belirlendi:

  • Fabrikanın faaliyete geçmesi: En son teknolojilerle donatılmış su şişeleme tesisinin inşasının tamamlanması ve ürünün satışa sunulması 2027 sonuna planlanıyor;

  • Uluslararası ihracat: Ürün başlangıçta Portekiz iç pazarına, ardından küresel uluslararası ticaret ağlarına tedarik edilecek;

  • Portekiz pazarındaki lider ortak: Belirtmek gerekir ki, Outeirinho şirketi şu anda Portekiz içme suyu pazarının neredeyse yüzde 45'ini kontrol ediyor. Yeni fabrika sayesinde bölgede onlarca yeni istihdam yaratılması bekleniyor.

Ronaldo ve sağlıklı yaşam: Ursu9 deneyimi

Cristiano'nun su işine ilgisi tesadüf değil:

  • Ünlü Ursu9 projesi: Ronaldo, Haziran 2023'te Madrid'de mineral alkali su markası olan Ursu9 markasını resmen tanıtmış ve kurucu ortağı olmuştu;

  • Sağlıklı alışkanlıkların teşviki: Her zaman sağlıklı beslenme, spor ve doğal temiz su tüketimini savunan futbolcu için bu alan, kişisel markası ve felsefesiyle tamamen örtüşüyor.

Yeni markanın lansmanının, Ronaldo'nun futbol kariyeri sonrasında da büyük iş dünyasında başarılı adımlar atmasını sağlaması bekleniyor.

Cristiano RonaldoOuteirinhoUrsu9Maden SuyuGirişimcilik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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