Dünyayı sarsan, altından bile değerli mineral keşfedildi: 1 milimetresi 145 dolar!

Rus bilim insanları, jeoloji ve mineraloji alanında yüzyıla bedel büyük bir sansasyona imza attı. Kola Yarımadası'nda, daha önce bilim dünyasında hiç bilinmeyen ve değer açısından altından birkaç kat üstün olan aşırı nadir bir mineral bulundu. "Kola ashcroftine" adı verilen bu buluntu, karmaşık kristalografik yapısı ve eşsiz kimyasal bileşimiyle dünya jeologlarını hayrete düşürüyor.

RF Eğitim ve Bilim Bakanlığına dayanarak RIA Novosti'nin geçtiği habere göre, bu tarihi keşif Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve Fersman Mineraloji Müzesi araştırmacılarının ortak çalışmalarının bir ürünüdür.

1. Hibiny Dağları'ndaki sansasyon: Bilinmeyen örnekten bilimsel keşfe

Daha önce jeoloji haritalarında yer almayan bu eşsiz mineral, Kola Yarımadası'ndaki ünlü Hibiny masifinde yer alan Kirovskiy madeninden elde edildi.

Başlangıçta araştırmacılar madenden alınan olağandışı örneği standart minerallerle karşılaştırdıklarında onu tanımlayamadılar ve nesneyi "bilinmeyen örnek" olarak laboratuvara gönderdiler. Derin kristalografik ve kimyasal analizlerin ardından bilim insanları, bilim için tamamen yeni bir mineralojik türün keşfedildiğini resmi olarak doğruladılar ve ona «Kola ashcroftine» (Kola ashcroftine) adını verdiler.

2. «Altından değerli»: Mineralin rekor düzeydeki değeri

Keşfin en çok ses getiren yönlerinden biri, piyasadaki olağan değerli metal ve taşlardan ne kadar yüksek değer biçilmesidir.

Uzmanlarınilk değerlendirmelerine göre, bu mineral patinasının tahmini ortalama fiyatı 1 milimetresi için 145 dolara (veya 12.470 rubleye) ulaşıyor. Bu rakam, dünya piyasasında işlem gören saf altının gram fiyatından birkaç kat daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

«Bu mineralin 1 milimetresine biçilen fiyat, onu sadece jeolojik bir buluntu değil, gezegenimizdeki en değerli ve nadir mineral örneklerinden biri haline getiriyor», — deniliyor sektör uzmanlarının analizinde.

3. Kimyasal benzersizlik: İtriyum, kalsiyum ve florün eşsiz kombinasyonu

«Kola ashcroftine» içeriğiyle klasik silikatlardan kökten farklıdır. Mineralin bileşiminde, yüksek teknolojiler ve endüstri için son derece önemli olan nadir toprak elementi — itriyum bulunduğu tespit edildi.

Mineralin bileşenleri ve özellikleri:

Temel elementler: Silisyum, potasyum, sodyum ve nadir toprak elementi — itriyum;

Nadir katkılar: Kalsiyum, manganez ve flor;

Kristal yapısı: Bilinen mineraller arasında en karmaşık ve kusursuz atom kafeslerinden birine sahiptir.

Dünya deneyiminde buna benzer klasik ashcroftin (pembe, şeffaf ve aşırı kırılgan silikat taşı) daha önce Grönland, Kanada ve İtalya madenlerinde bulunmuştu. Ancak Kola Yarımadası'ndan bulunan örnek, yapısında kalsiyum, manganez ve florü barındırmasıyla dünyadaki tek ve benzersiz analog kabul edilmektedir.

4. Gelecek perspektifleri: Yeni mineral nerede kullanılacak?

Rus bilim insanları «Kola ashcroftine» mineralinin fiziksel-kimyasal özelliklerini ve pratik alanlardaki potansiyel imkanlarını araştırmaya devam etmeyi planlıyorlar.

Yapısında itriyum ve diğer nadir elementlerin bulunması, bu minerali gelecekte yüksek teknoloji endüstrisi, kuantum elektroniği veya süper iletken malzemelerin oluşturulmasında önemli bir temel baz haline getirebilir.

Sonuç: Rus jeoloji biliminde yeni bir sayfa

«Kola ashcroftine»'in keşfi — sadece sıradan bir jeolojik yenilik değil, yer altında henüz bilinmeyen ne kadar devasa ve değerli servetlerin gizlendiğinin kanıtıdır. Bu keşif, Rusya'nın temel bilim ve mineraloji alanı için büyük tarihi bir adım oldu.

Sizce altından bile değerli görülen bu nadir mineraller geleceğin teknolojilerini nasıl değiştirebilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!