Rus bilim insanları Hibin Dağları'nda altından bile değerli yeni bir mineral keşfetti

Rusya'nın Hibin Dağları'ndaki Kirov madeninde yeni bir mineral bulundu. Bilim insanları bu maddenin daha önce bilimsel literatürde kaydedilmediğini belirterek ona «Kola ashkroftiti» adını verdi.

Mineralin bileşiminde yttrium olduğu tespit edildi. Yttrium, nadir toprak elementleri arasında yer alır ve yüksek teknoloji üretiminde önemli bir hammadde olarak kabul edilir.

İlk değerlendirmelere göre, kayaç içinde oluşan bir milimetrelik mineral tabakasının değeri yaklaşık 145 dolara ulaşabilir. Bu nedenle buluntu, koşullu olarak altından daha değerli bir mineral şeklinde anılmaktadır.

Uzmanlar onun bileşimini, oluşum sürecini ve endüstride kullanım imkanlarını incelemeye devam edecek.