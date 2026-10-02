Cristiano Ronaldo'nun mirası ve Danimarka ile Portekiz mücadelesi

Futbol dünyasında yeni bir dönemin başladığı yavaş yavaş etkisini gösteriyor. ixbt.com ve diğer uluslararası spor yayınlarının haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun sahada olmadığı maçta Portekiz milli takımı, Danimarka karşısında 4-2'lik skorla galip geldi. Gol düellosu şeklinde geçen ve açık bir mücadeleye sahne olan bu karşılaşma birçok tartışmayı beraberinde getirdi ve 21. yüzyılın yıldızının yer almadığı ilk maç olarak tarihe geçti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maç öncesinde teknik direktör Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo döneminin bittiği veya sona ermek üzere olduğu konusuna değinerek, bu durumda vicdanının rahat olduğunu ve tamamen sakin olduğunu vurguladı. Ardından Rafael Leao'ya şans vermeye karar verdi. Ancak efsanevi forvetin numarasıyla oynamak, oyuncunun üzerinde ekstra bir baskı oluşturdu.

Rafael Leao ve yedi numaranın sorumluluğu

Ronaldo'nun giydiği ve herkesin aşina olduğu 7 numaralı formayı giyen Rafael Leao, maç boyunca karmaşık bir izlenim bıraktı. Maçın başlarında iyi bir fırsat yakalayıp sağ ayağıyla kanattan merkeze kat etse de, uygun pozisyonu değerlendiremedi. Ayrıca hücumun son aşamasında topu kaybetmesi, takım arkadaşlarına ek görevler yükledi.

Sonuç olarak, Portekizli teknik direktör ikinci yarının 63. dakikasında Rafael Leao'yu oyundan alarak yerine Trincão'yu sahaya sürdü. Yine de, CR7 sonrası dönemdeki ilk maçta bu numaranın doğrudan Leao'ya verilmesi önemli bir psikolojik sinyal oldu.

Rasmus Højlund'un «Siuuum» kutlaması

Maçtaki en ilginç olaylardan biri Danimarkalı forvet Rasmus Højlund ile ilgiliydi. 53. dakikada skoru 2-2'ye getiren forvet, tribünlerin dikkatini çekerek Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen meşhur «Siuuum» kutlama tarzını tekrarladı. Önce elini kaldırdı, ardından zıplayıp havada dönerek Portekizli yıldızın tarzıyla golü kutladı.

Bu hareketin bir saygı göstergesi mi yoksa bir provokasyon mu olduğu taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Højlund, daha önce 2025 yılında Cristiano Ronaldo ile rakip olduğu bir maçta da aynısını yapmıştı. Forvet, basına verdiği demeçlerde de Portekizli efsaneyi her zaman idolü olarak gördüğünü ve onu örnek aldığını vurgulamıştı.