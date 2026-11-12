Dış görünüş kurbanı: İranlı esnaf, Binyamin Netanyahu'ya benzediği için müşterilerini kaybediyor

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Dış görünüş kurbanı: İranlı esnaf, Binyamin Netanyahu'ya benzediği için müşterilerini kaybediyor

Günümüzde sosyal medyanın gücü ve beklenmedik benzerlikler, insanların günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Özellikle İran'da kuru meyve ve şekerleme satışı yapan yerel bir esnaf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok benzediği için müşterilerini kaybetme sorunuyla karşı karşıya.

Videonun yayılması ve müşterilerin tepkisi

Esnafın dükkanında sıradan bir şekilde oturduğu anları gösteren video sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Bunun ardından, ağ kullanıcıları ve bazı yerel müşteriler onun dış görünüşünü İsrail lideriyle kıyaslayarak olumsuz tepkiler vermeye başladı.

Sonuç olarak bazı müşteriler ondan ürün almayı tamamen reddetti, hatta başkalarını da bu dükkana gitmemeye çağırarak boykot etmeye çalıştılar.

«Ben, başkasının siyasi faaliyetleri veya eylemleriyle hiçbir ilgisi olmayan sıradan bir esnafım. Sadece dış görünüşüm nedeniyle insanların bana karşı böyle davranması ve iş yapmamı engellemesi gerçek bir adaletsizliktir», — diyerek itirazlarını dile getirdi esnaf.

Olayın detayları ve göstergeler

Detaylar

Olayın gerçekleştiği yer

İran (kuru meyve ve şekerleme dükkanı)

Sorunun nedeni

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dış görünüş olarak çok benzemesi

Durumun ortaya çıkışı

Dükkanda çekilen videonun sosyal medyada yayılması

Esnafın durumu

Müşteri kaybı ve olumsuz tepkilerle karşılaşması

Dış görünüş kurbanı: İranlı esnaf, Binyamin Netanyahu'ya benzediği için müşterilerini kaybediyor

Toplum ve dış görünüş fenomeni

Bu durum, modern bilgi toplumunda insanların özel hayatlarının ve mesleki faaliyetlerinin genellikle tesadüfi faktörlere ve internetteki ağ eğilimlerine bağlı kaldığını açıkça göstermektedir. Siyasi faaliyetlerle hiçbir ilgisi olmayan sıradan bir iş insanının, sadece dış görünüşü nedeniyle günlük geçiminin ve işinin zarar görmesi kamuoyunda geniş tartışmalara yol açıyor.

Sizce sosyal medyadaki bu tür benzerlikler ve ardından gelen asılsız tepkiler, sıradan insanların hayatını ne kadar etkilememeli? Kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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