Dış görünüş kurbanı: İranlı esnaf, Binyamin Netanyahu'ya benzediği için müşterilerini kaybediyor

Günümüzde sosyal medyanın gücü ve beklenmedik benzerlikler, insanların günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebiliyor. Özellikle İran'da kuru meyve ve şekerleme satışı yapan yerel bir esnaf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çok benzediği için müşterilerini kaybetme sorunuyla karşı karşıya.

Videonun yayılması ve müşterilerin tepkisi

Esnafın dükkanında sıradan bir şekilde oturduğu anları gösteren video sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Bunun ardından, ağ kullanıcıları ve bazı yerel müşteriler onun dış görünüşünü İsrail lideriyle kıyaslayarak olumsuz tepkiler vermeye başladı.

Sonuç olarak bazı müşteriler ondan ürün almayı tamamen reddetti, hatta başkalarını da bu dükkana gitmemeye çağırarak boykot etmeye çalıştılar.