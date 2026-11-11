Trump ile Netanyahu arasında gergin telefon görüşmesi: İran konusunda sert tartışma

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Trump ile Netanyahu arasında gergin telefon görüşmesi: İran konusunda sert tartışma

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında hafta sonu gerçekleşen telefon görüşmesi oldukça gergin bir havada geçti. Ynet ve Financial Times'ın haberine göre, iki lider arasındaki ilişkilerde İran'a yönelik izlenecek politika konusunda ciddi fikir ayrılıkları ortaya çıktı.

Anlaşmazlıkların temel nedeni

Tarafların İran tehdidine yaklaşımları birbirinden keskin bir şekilde ayrılıyor:

  • Netanyahu'nun pozisyonu: İsrail Başbakanı, ABD liderini İran'a karşı askeri saldırıları derhal yeniden başlatmaya çağırıyor. Netanyahu'ya göre, Tahran'dan gelen nükleer ve askeri tehdit ancak mevcut rejimin değiştirilmesiyle tamamen ortadan kaldırılabilir.

  • Trump'ın pozisyonu: ABD Başkanı, askeri güç kullanmaktan ziyade diplomatik yöntemlere ve anlaşma fırsatlarını tamamen tüketmemeye meyilli. Görüşmeden kısa bir süre önce Trump, müzakerelerde «olumlu bir ivme» gözlendiğini belirterek, geniş çaplı bir Amerikan askeri saldırısı ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemişti.

Görüşme parametreleri

Detaylar ve bilgiler

Görüşmeye katılanlar

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Ana tartışma konusu

İran politikası, askeri saldırılar ve nükleer tehditler

İçeriden gelen değerlendirme

«Olağanüstü zor ve hararetli bir fikir alışverişi», «cehennemden çıkma bir tartışma»

Resmi İsrail tepkisi

Başbakanlık, bu haberleri «tamamen saçmalık» olarak nitelendirerek görüşmenin çalışma ruhu içinde geçtiğini bildirdi

«İran meselesindeki stratejik yaklaşımların çatışması, Washington ile Tel Aviv arasındaki yakın iş birliğini etkilemeye devam ediyor.»

Görüşmeye dair farklı değerlendirmeler

İçeriden kaynaklar, iki siyasetçi arasındaki görüşmenin oldukça sert ve gergin tartışmalara sahne olduğunu belirtiyor. Bazı kaynaklar bu görüşmeyi «cehennemden çıkma bir tartışma» olarak tanımladı.

Ancak Binyamin Netanyahu'nun resmi ofisi bu bilgileri kesin bir dille reddetti. Resmi açıklamaya göre, medya organlarının yaydığı kriz söylentileri «tamamen saçmalık» olup, aslında müzakereler iş odaklı ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Buna rağmen uzmanlar, ABD ve İsrail yönetimi arasında Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi konusunda görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurguluyor.

Sizce Donald Trump yönetimi İran konusunda diplomatik yolu mu seçecek, yoksa İsrail'in askeri saldırı düzenleme konusundaki kararlı taleplerine mi yönelecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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