Trump ve Netanyahu Görüştü: İran, Gazze ve Orta Doğu Güvenliği Gündemde

28 Temmuz'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Taraflar, Orta Doğu'daki gergin güvenlik durumunu, İran'ın nükleer tehdidini ve iki ülke arasındaki stratejik ittifakın güçlendirilmesi konularını kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Zamin.uz bu üst düzey görüşmenin en önemli ayrıntılarını ve bölgesel jeopolitik süreçlerin analizini sunar.

1. «Harika ve verimli görüşmeler»: Ana hedef — İran

Görüşmelerin sonunda Binyamin Netenyahu toplantıyı «harika» olarak nitelendirerek, diyaloğun tam bir ortaklık, karşılıklı destek ve ortak hedefler temelinde geçtiğini vurguladı. Netanyahu'nun sözlerine göre, iki ülkenin temel görevi — İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kesinlikle engellemektir.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de sosyal medya hesabında bu görüşmeyi «olumlu ve çok verimli» olarak kaydetti.

Binyamin Netanyahu'nun görüşmeyle ilgili düşüncesi: «Görüşme tam bir ortaklık ve karşılıklı destek ruhu içinde geçti. Temel amacımız tek — İran'ın nükleer silah üretmesine asla izin vermemek ve bölgede kalıcı güvenliği sağlamaktır.»

2. Gazze'nin yeniden inşası ve Lübnan anlaşması

ABD medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, görüşmelerde haziran ayında ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması ayrıca ele alındı.

Aynı zamanda, İsrail ile Hamas arasındaki savaş sonucunda yıkılan Gazze Şeridi'nde imar çalışmalarının organize edilmesi konusu da tartışıldı. (Bilgi için: ABD, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmektedir).

3. Senatör Lindsey Graham anısına saygı duruşu

Washington ziyareti sırasında Netanyahu, ABD siyasetinde büyük bir yere sahip olan ve yakın zamanda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen veda törenine de katıldı.

İsrail Başbakanı sosyal medya hesabında, ABD'nin büyük bir vatanseverini, İsrail'in ise en yakın ve sadık dostlarından birini kaybettiğini derin bir üzüntüyle yazdı. Graham, iki ülkenin güvenliğine ve ittifakına eşsiz bir katkıda bulunmuştu.

4. Karmaşık jeopolitik arka plan: Trump, İran ve Hürmüz Boğazı

Bu görüşme, bölgedeki son derece karmaşık diplomatik durumun fonunda gerçekleşti. Haziran ayı başlarında Axios kaynakları, Trump'ın İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırılarından sonra Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdiğini bildirmişti.

Ayrıca, ABD ile İran arasında İsrail'in katılımı olmaksızın doğrudan görüşmeler yapılmıştı. 17 Haziran'da Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, askeri operasyonların durdurulması ve petrol ticareti için stratejik açıdan önemli olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin bir mutabakat imzalamıştı.

Ancak daha sonra İran tarafından Hürmüz Boğazı'nda tankerlere saldırılar düzenlenmesinin ardından ABD buna karşılık olarak İran topraklarındaki hedeflere saldırılar düzenledi. Bu durum, Washington ile Tel Aviv arasındaki koordine edilmiş güvenlik politikasını daha da güncel hale getirdi.

Trump ve Netanyahu görüşmesine dair temel gerçekler

Boyut / Ölçüt Detaylar Görüşme tarihi ve yeri 28 Temmuz, Washington (ABD) Katılımcılar Donald Trump (ABD Başkanı) ve Binyamin Netanyahu (İsrail Başbakanı) Değerlendirme Netanyahu: «Harika» / Beyaz Saray: «Olumlu ve verimli» Ana konular İran nükleer programı, Gazze'nin yeniden inşası, Lübnan anlaşması Önemli olay Senatör Lindsey Graham için düzenlenen veda törenine katılım

Orta Doğu'daki olayların seyri ve ABD-İsrail ilişkileri, dünya siyasetini ve ekonomisini doğrudan etkilemektedir.

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