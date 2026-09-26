BM'de sansasyonel boykot: Onlarca ülke Netanyahu'nun konuşması sırasında salonu terk etti

·22·Dünya
BM'de sansasyonel boykot: Onlarca ülke Netanyahu'nun konuşması sırasında salonu terk etti

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen 81. Genel Kurul üst düzey haftası, modern diplomasi tarihinin en keskin ve sansasyonel çıkışlarından birine sahne oldu. 24 Eylül'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüye çıktığı anda, Özbekistan ve Kırgızistan delegasyonları da dahil olmak üzere dünyanın onlarca ülkesi, açık bir protesto olarak toplantı salonunu gösterişli bir şekilde terk etti.

Salonun büyük bir kısmının anında boşalması, uluslararası toplumun Orta Doğu'daki gerilime ve resmi Tel Aviv politikasına karşı kararlı duruşunu sergiledi. Bu beklenmedik ve kitlesel boykotun ardından İsrail delegasyonu temsilcisi, BM Genel Kurulu salonunda dolaşarak hangi ülke diplomatlarının koltuklarını boşalttığını titizlikle not etti ve kendine has bir «kayıt kontrolü» gerçekleştirdi. Bu olay, küresel medya ve siyasi çevrelerde yılın en çok ses getiren diplomatik olayı olarak değerlendiriliyor.

«Kitlesel boykot, boş salon ve İsrail'in listesi»: BM'deki olayın 5 ana noktası

81. Genel Kurul'daki sansasyonel gerilimden en önemli resmi gerçekler:

  • Netanyahu kürsüye çıktığında boykot başladı: İsrail Başbakanı konuşmasına başlar başlamaz birçok yabancı delegasyon salonu terk etti;

  • Özbekistan ve Kırgızistan'ın kararlı duruşu: Orta Asya ülkeleri, özellikle Özbekistan ve Kırgızistan delegasyonları da protesto amacıyla toplantı salonundan ayrıldı;

  • Boş kalan tribünler: Kitlesel protesto nedeniyle Netanyahu, konuşmasını yarı boş bir salonda, birçok ana ortak olmaksızın yapmak zorunda kaldı;

  • İsrail temsilcilerinin salondaki kontrolü: İsrail tarafı salonu dolaşarak karşı çıkan tüm ülkelerin listesini tuttu;

  • Küresel siyasi izolasyon sinyali: Bu protesto, uluslararası toplumun BM kürsüsünden dile getirdiği açık ve birleşik bir diplomatik mesaj oldu.

BM 81. Genel Kurulu: Netanyahu'nun konuşması sırasındaki diplomatik tepki karşılaştırması

Toplantı salonundaki durum ve delegasyonların hareket göstergeleri:

Diplomatik katılımcılar

BM salonundaki tutum

İfade edilen siyasi anlam ve mesaj

Özbekistan ve Kırgızistan

Konuşma başlar başlamaz salonu terk etti

Barış ve uluslararası hukuk üstünlüğü konusunda kararlı tavizsizlik

Boykot eden diğer birçok ülke

Gösterişli bir şekilde salonu boşaltıp çıktı

Resmi Tel Aviv politikasına karşı küresel diplomatik izolasyon

İsrail delegasyonu

Salon genelinde kontrol yaparak ülkeleri kaydetti

Protesto eden ülkelerin belgelenmesi ve siyasi gözlem

Binyamin Netanyahu

Yarı boş salonda konuşmaya devam etti

Uluslararası itirazlara rağmen kendi gündemini sürdürme

Jeopolitik ve diplomatik analiz: Neden Özbekistan'ın bu adımı yüksek değerlendiriliyor?

Uluslararası ilişkiler analistleri ve yorumcularının sonuçları:

  • «Adalet ve ilkelere dayalı dış politika»: Özbekistan'ın dış politika vektöründe uluslararası insancıl hukuk, barış ve insani değerler ön plandadır; Netanyahu'nun konuşmasına boykot uygulanması, Taşkent'in BM düzeyindeki adil ve bağımsız duruşunun bir kanıtıdır;

  • Orta Asya dayanışması: Özbekistan ve Kırgızistan'ın bu konuda aynı ve keskin tepkiyi vermesi, bölgemizin küresel adalet ve barış konularında hemfikir olduğunu açıkça gösterdi;

  • İsrail'in kontrolünün önemi: İsrail temsilcilerinin salonda notlar alması, bu boykotun Tel Aviv için beklenmedik ve ciddi bir psikolojik-diplomatik darbe olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Sizce BM kürsüsünde Binyamin Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmek, Orta Doğu'daki gerilimi durdurmaya nasıl bir etki eder? Özbekistan ve diğer ülke delegasyonlarının salonu terk ederek gösterdiği kararlı protestoyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya diplomasisindeki bu sansasyonel analizi tüm vatandaşlarımızla paylaşın!

BM 81. Genel KuruluBinyamin Netanyahuİsrail BoykotuÖzbekistan DelegasyonuOrta Doğu Diplomasisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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