Kırgızistan'da 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yüksek dağlık ve uzak bölgelerde sürekli ikamet eden çok çocuklu annelere tek seferlik nakdi yardım ödenmeye başlanacak. "Bala bereke" adlı program kapsamında onuncu ve sonraki çocuklar için 2 milyon som (yaklaşık 22,9 bin dolar) verilecek.

Bu konuyla ilgili açıklama Kırgızistan Hükümet Başkanı Adilbek Kasımaliyev tarafından yapıldı.

Program, ülkedeki doğum oranını artırmanın yanı sıra zorlu doğal koşullarda yaşayan çok çocuklu aileleri desteklemeyi amaçlıyor.

Ödeme miktarı, ailede doğan çocukların sırasına göre belirlenir. Özellikle dördüncü çocuk için 100 bin som, beşinci çocuk için 600 bin som, altıncı çocuk için 800 bin som tahsis edilecektir.

Yedinci çocuk için 1 milyon som, sekizinci çocuk için 1,2 milyon som, dokuzuncu çocuk için 1,5 milyon som ödenecektir. Onuncu ve sonraki her çocuk için ise 2 milyon som verilecektir.

Ancak bu yardımı almak için bir dizi şart bulunmaktadır. Programdan yararlanmak isteyen kadınların Kırgızistan vatandaşı veya "kayrilman" statüsüne sahip olmaları, ayrıca özel listeye dahil edilen yüksek dağlık veya ulaşımı zor bölgelerde sürekli ikamet etmeleri gerekmektedir.

Bir diğer önemli şart ise, paranın çocuk doğar doğmaz verilmemesidir. Tek seferlik yardım, çocuk bir yaşına girdikten sonra atanır. Program, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren dünyaya gelen çocukları kapsamaktadır.

Bu nedenle ilk ödemeler 2027 yılında gerçekleştirilecektir.

Kırgızistan hükümeti bu program aracılığıyla uzak bölgelerdeki aileleri desteklemeyi ve ülkedeki doğum oranlarını artırmayı hedeflemektedir.