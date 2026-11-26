Çin'de iki yaşındayken insan tacirleri tarafından kaçırılan bir genç, 25 yıl sonra biyolojik anne ve babasıyla buluştu. İlginç olan ise, çocukluğundan beri milyarderler gibi lüks bir hayat sürmesine rağmen, gerçek ailesiyle karşılaştıktan sonra onların yanına dönmeyi seçmesiydi. Bu durum South China Morning Post tarafından bildirildi.

Bu olay Çin vatandaşı Mei Zhiqiang'ın başına geldi. 1997 yılında, henüz 28 aylıkken, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinde evinin önünde oynarken insan tacirleri tarafından kaçırılmıştı.

Suçlular çocuğu başka bir aileye sattı. Ancak çocuğu satın alan aile, onun çok zayıf ve çelimsiz olduğunu görünce onu reddetti. Daha sonra Mei, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde yaşayan son derece varlıklı bir aile tarafından evlat edinilip kendi çocukları gibi büyütüldü.

Bu süre zarfında biyolojik anne ve babası Mei Xianhua ve Pan Chang'e, oğullarını bulma umuduyla yaklaşık 25 yıl boyunca durmaksızın arama yaptılar. Hatta çocuklarının doğum günlerini her yıl kutlayarak bir gün döneceğine dair umutlarını korudular.

Nihayet, Haziran 2022'de DNA analizi yardımıyla ebeveyn ile çocuk arasındaki akrabalık bağı doğrulandı. Bundan sonra Mei, biyolojik ailesiyle kavuştu.

Genç, başlangıçta gerçek anne ve babasının sıradan emekçi insanlar olduğunu düşünüyordu. Ancak onlar da yıllarca çalışarak büyük bir servet biriktirmiş multimilyonerler çıktı. Ailenin otellere ürün tedarik etme konusunda uzmanlaşmış kendi işleri de vardı.

Buna rağmen Mei, kendisini büyüten varlıklı ailenin lüks hayatından vazgeçerek biyolojik ailesiyle kalmaya karar verdi. Onların aile şirketinde çalışmaya başladı.

Genç, Çin'in Jiupai News yayınına verdiği röportajda bu kararını "Para insanı mutlu edemez" düşüncesiyle açıkladı. Biyolojik anne ve babasının sevgisini hissettiği için onlarla yaşamayı seçtiğini söyledi.

Mei'nin babası ise gelecekte aile şirketini yönetmeyi oğluna öğretmeyi ve şirketi ona devretmeyi planladığını belirtti..