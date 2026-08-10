«Delfin» Tayfunu Çin’i Vurdu: 1 Milyondan Fazla Kişi Tahliye Edildi

Çin’in doğu kıyılarına ulaşan ve 2026’da ülkeyi vuran en güçlü tropikal fırtına olan — «Delfin» tayfunu ulaştı. Zhejiang eyaletindeki Yuhuan kenti yakınlarında karaya çıkan tayfun, şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış getirdi; bir milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Doğal afet ulaşım sistemini de ciddi şekilde etkiledi: Şanghay havalimanlarında yaklaşık 1.500 uçuş iptal edildi. Ancak temel tehlike henüz geçmiş değil — meteorologlar, tayfun iç kesimlere doğru ilerlerken sel ve heyelan riskinin devam ettiği konusunda uyarıyor.

En şiddetli darbe Yuhuan kıyılarını vurdu

Reuters’ın aktardığına göre «Delfin», 9 Ağustos’ta Çin’in Zhejiang eyaletindeki Yuhuan kenti yakınlarında karaya çıktı.

Fırtınanın merkezinde rüzgârın hızı saatte 151 kilometreyeyani saniyede yaklaşık 42 metreye ulaştı. Kıyı boyunca şiddetli yağış görülürken, bazı bölgelerde sel ve dağlık alanlarda heyelan riski keskin biçimde arttı.

Çinli yetkililer önceden acil durum önlemlerini artırarak tehlikeli bölgelerde limanları, inşaat sahalarını ve denizdeki bazı faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Balıkçı tekneleri de kıyıya geri çağrıldı.

Bir milyondan fazla kişi evini terk etti

Tayfunun güzergâhındaki yerleşimlerde geniş çaplı tahliye gerçekleştirildi.

Reuters’ın hesaplamalarına göre, Çin’de tayfundan etkilenen bölgelerden 1 milyondan fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Özellikle Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Bazı bölge sakinleri özel geçici barınaklara yerleştirildi. Hükümet hizmetleri, şiddetli yağışlar nedeniyle nehir seviyelerinin yükselmesi ve dağlık bölgelerde heyelan meydana gelmesi ihtimali bulunan noktalara odaklanıyor.

Şanghay’da hava ulaşımı aksadı

Tayfun, Çin’in en büyük metropollerinden biri olan Şanghay’ı da ciddi şekilde etkiledi.

Reuters yaklaşık 1.500 uçuşun iptal edildiğini bildirdi. AP’nin verilerine göre ise şehrin Pudong ve Hongqiao havalimanlarında en az 1.300 uçuş durduruldu; bu, günlük planlanan seferlerin büyük bir bölümünü oluşturuyordu.

Deniz ulaşımı da kısıtlandı: Feribot ve kruvaziyer seferlerinin bir bölümü geçici olarak durduruldu. Tayfunun yaklaşmasıyla liman altyapısında da güvenlik önlemleri artırıldı.

«Delfin» daha önce Japonya’yı da vurmuştu

Tayfun, Çin’e ulaşmadan önce Japonya’nın Okinawa ve güneybatı adalarını etkiledi.

Reuters’ın aktardığına göre Okinawa’da altı kişi yaralandı, Okinawa ve Kagoshima bölgelerinde 50 binden fazla bina elektriksiz kaldı. Bazı havayolu şirketleri yüzlerce uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.

Japonya’ya yaklaştığı sırada tayfunun sürekli rüzgâr hızı saatte 162 kilometreye, bazı rüzgâr hamleleri ise 216 kilometreye kadar ulaştı.

En büyük tehlike artık şiddetli yağış

«Delfin»in karaya çıktıktan sonra yavaş yavaş zayıflaması beklense de bu, tehlikenin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Reuters, meteorologların verilerine dayanarak tayfunun Çin’in iç kesimlerine doğru batıya ilerleyebileceğini ve 10 Ağustos boyunca da şiddetli yağışlar getirebileceğini yazdı. Özellikle dağlık ve nehirlere yakın bölgelerde sel ve heyelan riski yüksek kalmaya devam ediyor.

Bazı bölgelerde 200–400 milimetreye kadar yağış bekleniyor. Bu miktarın kısa sürede düşmesi, yerel nehirler ve drenaj sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturabilir.

«Delfin» Çin için ciddi bir sınava dönüştü

Bir milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi, Şanghay’da binlerce uçuşun iptal edilmesi ve kıyı boyunca acil durum önlemlerinin uygulanması, «Delfin»in boyutlarını gözler önüne seriyor. Reuters, onu 2026’da Çin’e ulaşan en güçlü tropikal fırtına olarak nitelendiriyor.

Şimdi ana odak rüzgârdan çok tayfunun ardından gelen şiddetli yağışlarda. «Delfin» zayıflasa bile etkileri Çin’in doğu ve iç kesimlerinde birkaç gün daha hissedilebilir.

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