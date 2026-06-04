Antik ve daima genç Semerkand şehri, bir başka prestijli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı. Semerkand'da düzenlenen Küresel Çevre Fonu'nun sekizinci meclis katılımcılarına içten selamlarını ileten Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, günümüzde küresel ölçekte gözlemlenen iklim değişikliği, derinleşen su kıtlığı ve toprakların çölleşmesinin Orta Asya bölgesi için en tehlikeli ve acil tehditler arasında yer aldığını özellikle vurguladı.

Devlet başkanı konuşmasında endişe verici istatistiklere değindi: şu anda bölgemizde yaşayan yaklaşık 37 milyon nüfus, yüksek su kıtlığı seviyesine sahip alanlarda yaşamak zorunda kalıyor. Prestijli Dünya Bankası'nın tahmin analizlerine göre, durum bu şekilde devam ederse, 2050 yılına gelindiğinde bu göstergenin iki katına çıkarak 75 milyona ulaşması şaşırtıcı olmayacaktır.

Ekolojik dönüşüm — yeni kalkınma modeli

Cumhurbaşkanımız, Özbekistan'ın çevre koruma ve ekolojik dönüşüm süreçlerini ülkenin yeni kalkınma modeli olarak benimsediğini açıkladı. Bu doğrultuda ülkemizde beş büyük ulusal proje kararlılıkla hayata geçirilmektedir:

Atmosfer havasının korunması; Atıkların entegre yönetim sisteminin geliştirilmesi; Kapsamlı yeşillendirme faaliyetleri; Ekolojik eğitim ve öğretim sisteminin yükseltilmesi; Biyolojik çeşitliliğin korunması.

Ayrıca, devlet tarafından 2030 yılına kadar korunan doğal alanların yüzölçümünün %21'e çıkarılması, atmosfere salınan zararlı emisyonların önemli ölçüde azaltılması ve evsel atıklardan alternatif enerji üretim kapasitelerinin keskin bir şekilde artırılması planlanmaktadır.

Küresel öneme sahip devrimci girişimler

Üst düzey zirvede Devlet Başkanı tarafından bölge ve dünyanın ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir dizi önemli ve memnuniyet verici girişim öne sürüldü:

Yeşil Başkent: Semerkand şehrinin 'Orta Asya'nın yeşil yatırımlar ve inovasyon başkenti' olarak ilan edilmesi önerildi.

Bilimsel platform: Prestijli Columbia Üniversitesi ile işbirliği içinde, bölgeleri yeşil ekonomi ilkelerine göre geliştiren Ulugbek Adına Sürdürülebilir Kalkınma Bilimsel Araştırma Enstitüsü kurulacaktır.

Bölgesel ortaklık: İklim değişikliği ve hidrometeoroloji ulusal merkezinin oluşturulması, Kazakistan ile ortaklaşa 'Temiz Hava' devletlerarası konsorsiyumunun devreye alınması ve Aral Gölü bölgesinde yeni 'çöl ekonomisi' girişiminin hayata geçirilmesi öncelikli görev olarak belirtildi.

Yatırım forumu ve küresel bağışçılığa adım

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev konuşmasında geleceğe yönelik planlarını da paylaştı. Özellikle, 2027 yılında düzenlenecek geleneksel Taşkent Yatırım Forumu tamamen 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Yatırımlar' konusuna adanacaktır. Bu ekonomik etkinlik çerçevesinde büyük 'Eco Expo Central Asia' uluslararası sergisi de düzenlenecektir.

Önemli girişimler ve projeler Beklenen sonuçlar ve hedefler Bağışçı ülkeler saflarına katılma Ekolojik projelerin finansmanı ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi Doğal alanların yüzölçümünü %21'e çıkarma Ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması Ulugbek Adına Bilimsel Enstitü Yeşil ekonomi alanında modern bir bilimsel platform oluşturmak

En dikkat çekici haberlerden biri, Özbekistan'ın Küresel Çevre Fonu'nun bağışçı ülkeleri arasına katılmaya tamamen hazır olduğunu bildirmesidir. Bu adım, büyük ekolojik programların finansmanını sağlayacak ve bölgesel dostluk bağlarını yeni bir aşamaya taşıyacaktır.

Editörün notu: Liderimiz tarafından öne sürülen bu küresel programlar, Orta Asya'da güvenli ve müreffeh bir geleceğin temelini atmaya hizmet edecektir. Bu meclisin, ekolojik güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni bir bölgesel işbirliği mimarisi oluşturmakta tarihi bir zemin olacağı şüphesizdir.

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