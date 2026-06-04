Erling Haaland'ın Real Madrid ile anlaştığı iddia edildi

Real Madrid başkanlık yarışı beklenmedik bir hal aldı. Mevcut başkan Florentino Perez'e karşı kampanya yürüten aday Enrique Riquelme, Manchester City yıldızı Erling Haaland'ın Madrid'e transfer olmayı kabul ettiğini iddia etti. 37 yaşındaki iş insanı, tüm seçim programını Norveçli golcüyü Santiago Bernabeu'ya getirmek üzerine kurdu. Goal.com haberine göre.

Ünlü El Hormiguero programına katılan Riquelme, planlarının merkezinde sadece Erling Haaland'ın değil, aynı zamanda 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri'nin de olduğunu vurguladı. Kulüp üyelerine mali garanti vererek, bu transferleri gerçekleştiremezse gelecek sezon için tüm aidatları kendi cebinden ödeyeceğini taahhüt etti. İddialarına göre, Erling Haaland'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor ve oyuncu kendisi Madrid'e gelmek istiyor.

Ancak oyuncunun temsilcileri bu açıklamaları hızla yalanladı. Erling Haaland'ın babası Alfie Haaland ve menajeri Rafaela Pimenta ortak bir bildiri yayınlayarak Riquelme ile herhangi bir anlaşma olmadığını duyurdu. Bu sözleri "eğlenceli ama gerçeklikten uzak" olarak nitelendirdiler. Manchester City de yıldız oyuncusu konusunda rahat olduğunu ve oyuncunun kulüp projesinden ayrılma niyeti olmadığını açıkladı.

The Athletic'in haberine göre, Manchester City yönetimi Riquelme'nin asılsız iddiaları nedeniyle yasal işlem başlatmayı planlıyor. Kulüp, Erling Haaland'ın sözleşmesinde transferi kolaylaştıran özel bir madde bulunduğunu kesin bir dille yalanladı. Öte yandan Florentino Perez de boş durmuyor; teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaşmaya vardığını açıkladı.