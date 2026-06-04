CIES dünyanın en değerli futbolcuları sıralamasını açıkladı

·67·Spor
CIES dünyanın en değerli futbolcuları sıralamasını açıkladı

Dünya futbolu tutkunları ve transfer piyasası değerlerini yakından takip eden spor severler için gerçek bir sansasyonel veri sunuldu. Saygın Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES Football Observatory), gezegenin şu anki en değerli 100 futbolcusundan oluşan yeni sıralamasını oluşturdu. Bu listenin en üst basamağında yer alan yıldızın transfer bedeli futbol dünyasını şaşırtıyor.

Lamine Yamal — dünyanın en değerli futbolcusu!

Sıralamanın mutlak lideri olarak Katalonya'nın Barcelona kulübü ve İspanya milli takımının kanat oyuncusu Lamine Yamal gösterildi. Henüz 18 yaşına giren bu olağanüstü yeteneğin transfer bedeli tam 358,1 milyon euro olarak belirlendi. Bu göstergesiyle Manchester City forveti Erling Haaland ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'yi geride bıraktı.

Dünya futbolunun en değerli TOP-20 yıldızı

CIES araştırmalarının sonucuna göre, gezegenin en değerli 20 futbolcusunun listesi şu şekilde oluştu:

  1. Lamine Yamal (Barcelona) – 358,1 milyon euro

  2. Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 milyon euro

  3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 milyon euro

  4. Michael Olise (Bayern Münih) – 140,5 milyon euro

  5. Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 milyon euro

  6. Desiré Doué (PSG) – 133,2 milyon euro

  7. Kenan Yıldız (Juventus) – 133 milyon euro

  8. Nico O'Reilly (Manchester City) – 125 milyon euro

  9. Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 milyon euro

  10. Pau Cubarsí (Barcelona) – 124,6 milyon euro

  11. Florian Wirtz (Liverpool) – 124,1 milyon euro

  12. Pedri (Barcelona) – 120,6 milyon euro

  13. Jude Bellingham (Real Madrid) – 120,3 milyon euro

  14. Yan Diomandé (RB Leipzig) – 118,7 milyon euro

  15. Hugo Ekitike (Liverpool) – 118,3 milyon euro

  16. João Neves (PSG) – 117,1 milyon euro

  17. Fermín López (Barcelona) – 115,9 milyon euro

  18. Estêvão (Chelsea) – 113,4 milyon euro

  19. Dean Huijsen (Real Madrid) – 112 milyon euro

  20. Bukayo Saka (Arsenal) – 111,2 milyon euro

Listedeki diğer beklenmedik sonuçlar

Bu sıralamada ilk yirmilik dışında da bir dizi ünlü isim yer aldı. Özellikle Chelsea'nin lideri Cole Palmer 110,6 milyon euro ile 21. sırada yer alırken, Atlético Madrid forveti Julián Álvarez 109,6 milyon euro değerle 22. basamakta kendine yer buldu.

Beklenmedik düşüşler: Fransa'nın PSG kulübünün formasını giyen Khvicha Kvaratskhelia 100,9 milyon euro ile sıralamada 26. oldu. Taraftarlar için en şaşırtıcı durum ise Real Madrid forveti Vinícius Júnior ile ilgiliydi; 83,8 milyon euroluk göstergesiyle listenin ancak 50. sırasında yer alabildi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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