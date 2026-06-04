Bernardo Silva, Barcelona ile sözleşme imzalamaya çok yakın

Avrupa futbolunun en çok beklenen ve ses getiren transferlerinden biri son aşamaya girdi. İngiltere'nin Manchester City takımındaki uzun ve başarılı kariyerine nokta koyan Portekizli yetenekli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, hayallerindeki kulüp olan Katalonya devi Barcelona'ya transfer olmanın eşiğinde. İspanya'nın saygın AS gazetisinin son bilgilerine göre, bu büyük anlaşmanın resmi olarak duyurulması sadece birkaç gün içinde gerçekleşebilir.

Bunun nedeni, Katalonya devinin baş antrenörü Hans-Dieter Flick'in Portekizli oyun kurucuyu kadroya ideal şekilde yerleştirmek için takım içinde 'temizlik' çalışmaları yapmasıdır.

Kadroda yer açmak: Kimler takımdan ayrılacak?

'Blaugrana' yönetimi ve teknik heyet, yeni yıldız için orta sahada yer açmak ve mali istikrarı korumak amacıyla iki futbolcuyla yollarını ayırmak zorunda:

Marc Casado satışa çıkarıldı: Katalanlar, yetenekli orta saha oyuncusu Marc Casado'yu başka bir kulübe transfer etmeyi planlıyor. Futbolcu, daha fazla oyun süresi almak ve sahada kilit isim olmak için takım değiştirmeye tamamen razı.

Roni Bardaji kiraya verilecek: Takımın umut vadeden ve hızlı kanat oyuncusu Roni Bardaji'nin kiraya verilmesi konusu değerlendiriliyor. Oyuncunun hizmetlerine Avrupa'nın birkaç takımı ciddi ilgi gösteriyor, ancak Barcelona yönetimi gelecekte ondan büyük beklentileri olduğu için futbolcu üzerindeki kontrolü tamamen kaybetmek istemiyor.

Hayal için fedakarlık: Bernardo maaş indirimi kabul etti

Taraftarlar için en sevindirici ve dikkat çeken detay, Bernardo Silva'nın Katalan kulübünün formasını giymek için her türlü koşulu kabul etmesidir. Beklentilere göre 27 yaşındaki futbolcu Barcelona ile iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sözleşme süresi Futbolcunun önceliği La Liga kuralı 2 yıl (2028'e kadar) Sadece Barcelona'da oynamak Finansal Fair Play kuralları

En önemlisi, Portekizli yıldız, transferin İspanya La Liga'sının sıkı mali kısıtlamalarına ve yönetmeliklerine tam uyum sağlaması için maaşında önemli bir indirimi gönüllü olarak kabul ettiğini belirtti. Bu durum, onun 'Camp Nou'ya gelme arzusunun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Editörden alıntı: Bernardo Silva gibi güçlü bir zekaya sahip bir futbolcunun gelişi, Hans-Dieter Flick'in takımının hücum potansiyelini şüphesiz yeni bir seviyeye taşıyacak. Hayallerin gerçekleşmesine çok az kaldı!

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