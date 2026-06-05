Kuman, Denzel Dumfries'in Real Madrid'e transferine ilişkin açıklama yaptı

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin kızışmasıyla birlikte, dev kulüplerin dahil olduğu ses getiren anlaşmalar medyanın odak noktasına yerleşiyor. Bu seferki intrigaların merkezinde Madrid devi Real Madrid'in gerçekleştirdiği büyük transfer yer alıyor. Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, gazetecilerle yaptığı görüşmede, Inter'den Madrid devine transferin eşiğinde olan öğrencisi Denzel Dumfries'in transferi hakkında düşüncelerini açıkça dile getirdi.

İspanya'nın prestijli As gazetesine verdiği kısa röportajda deneyimli uzman, anlaşmanın mevcut durumuna değinirken, transfer süreçlerinin tamamen tamamlanıp tamamlanmadığına dair net bir bilgisinin olmadığını belirtti.

"Real'a layık ama onu Barça'da görmek isterdim"

Ronald Koeman, öğrencisinin yeteneğine yüksek puan vererek, böyle büyük kulüplerin dikkatini çekmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Bununla birlikte, kalbindeki ilginç bir isteği de dile getirdi:

"Eğer futbol dünyasında bu kadar büyük çaplı transferlere ve takdire kimse gerçekten layıkse, bu şüphesiz Denzel'dir. Emekleriyle bunu hak etti. Ancak saklayayım ne olayım, şahsen onun Madrid'e değil, Katalonya'nın Barcelona kulübüne transfer olmasını daha çok tercih eder ve bundan mutluluk duyardım."

Teknik direktörün bu görüşü boşuna değil. Zira Ronald Koeman, bir zamanlar, yani 2020'den 2021'e kadar 'mavi-bordo'luların başında görev yapmıştı ve bu kulüp onun için kıymetli. Buna rağmen, futbol gerçekliği farklı bir seyir izliyor; Hollandalı yıldız, 'Kraliyet Kulübü'nün formasını giymeye çok yakın.

Transferin ekonomik tablosu

Madrid ekibi, savunmanın sağ kanadını güçlendirmek amacıyla Milan kulübüyle neredeyse anlaşma noktasına geldi. Beklenen transferin temel göstergeleri şu şekilde:

Futbolcunun yaşı Mevcut takımı Gelecekteki kulübü Olası transfer bedeli 30 yaş Inter (Milan) Real (Madrid) Yaklaşık 25 milyon Euro

Zamin yorumu: Real Madrid yönetiminin, deneyimli ve fiziksel olarak güçlü Denzel Dumfries için yaklaşık 25 milyon Euro ayırmasının ne kadar doğru bir adım olduğu önümüzdeki sezon gösterilecek. Koeman'ın Barcelona hayalleri ise Madrid kulübünün bu yarışta kesinlikle galip çıkması nedeniyle güzel bir anı olarak kalacak gibi görünüyor.

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