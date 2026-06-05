Southampton, Bayern Münih kalecisi Daniel Peretz ile sözleşme imzaladı

·64·Spor
Southampton, Bayern Münih kalecisi Daniel Peretz ile sözleşme imzaladı

Southampton kulübü, Bayern Münih kalecisi Daniel Peretz'in transferini resmen tamamladı. İsrailli file bekçisi İngiliz kulübüyle dört yıllık sözleşme imzaladı. Haberlere göre bu transfer Southampton'a 6 milyon sterline mal oldu. Goal.com haberi veriyor.

25 yaşındaki kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Southampton kadrosunda kiralık olarak geçirmişti. Ocak ayında Almanya'dan gelen Daniel Peretz, kısa sürede teknik direktör Tonda Eckert'in yönetiminde ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline geldi. Tüm turnuvalarda 26 maça çıkan Peretz, takımının 21 maçlık yenilmezlik serisinde önemli bir rol oynadı.

Daha önce Maccabi Tel Aviv forması giyen ve Bayern Münih'te Manuel Neuer'in yedeği olarak 7 maça çıkan Peretz, İngiliz kulübünde kalmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Röportajında Southampton'ın kendisi için gerçek bir yuva haline geldiğini vurgulayan Peretz, takımla birlikte zirveleri hedeflediklerini ifade etti.

Kulübün teknik direktörü Johannes Spors'un sözlerine göre, Daniel Peretz'e diğer kulüplerden de ilgi vardı ancak futbolcu Southampton projesini tercih etti. FA Cup'taki güvenilir performansıyla takımın yarı finale yükselmesine katkı sağladı.

SouthamptonBayern MünihDaniel PeretzTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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