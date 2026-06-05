Dünya Kupası'nda milli marşlar tamamen yeni bir formatta seslendirilecek

·61·Spor
Dünya Kupası'nda milli marşlar tamamen yeni bir formatta seslendirilecek

Dünya çapında milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), taraftarlar ve katılımcılar için sürpriz yenilikler sunmaya devam ediyor. Bu seferki reformlar, futbol maçlarının en heyecanlı ve resmi aşaması olarak kabul edilen maç öncesi törenleri kapsıyor.

FIFA basın servisinin kuruluşun resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yaklaşan dünya şampiyonası maçlarında devlet marşlarının okunma süreci daha önce görülmemiş, tamamen farklı ve modern bir tarzda organize edilecek.

360 derecelik devrim ve yedek oyuncuların katılımı

Yeni kurallara göre, milli marşlar çalınırken takımların sahada diziliş sistemi kökten değişecek. Artık futbolcular geleneksel olarak merkez tribünlerin ve sektörlerin karşısında tek sıra halinde durmayacaklar.

  • Yüz yüze diziliş: Milli takım üyeleri, sahanın ortasında 360 derecelik bir daire oluşturarak birbirlerine bakacak şekilde yüz yüze duracaklar.

  • Büyük bayrak şovu: Her milli takımın bulunduğu saha yarısında, ait oldukları ülkelerin devasa ulusal bayrakları geniş ölçüde sergilenecek.

  • Yedek kulübesi de sahada: Marşın okunduğu anlarda, sadece maçın ilk dakikalarından itibaren başlayan ilk 11 değil, yedek kulübesinde kalan tüm futbolcular da sahaya inerek takım arkadaşlarıyla omuz omuza durup sürece aktif olarak katılacak.

FIFA yönetimi, bu devrimci değişikliklerden beklenen ana amacın, stadyumun herhangi bir köşesinde oturan taraftarlar için süreci yüksek seviyede izleme imkanı yaratmak ve sahadaki katılımcıların vatanseverlik duyguları ile yüksek duygusal durumunu taraftarlara daha güçlü bir şekilde yansıtmak olduğunu vurguladı.

Renkli şov ve geleneksel törenlerin entegrasyonu

Marşlar yeni sistemde okunduktan sonra, maç öncesi gerçekleştirilen diğer tüm geleneksel süreçler aynen devam edecektir. Aşağıdaki tabloda marştan sonraki resmi etkinliklerin sırası yer almaktadır:

Aşamalar

Gerçekleştirilecek resmi etkinlik türü

Uygulama sırası

1. Aşama

Selamlaşma ve takım fotoğrafı

Futbolcular birbirleriyle selamlaşır ve resmi fotoğraf çekimine katılırlar

2. Aşama

Kaptanlar kurası

Her iki takımın kaptanları hakemlerle birlikte topu ve saha seçimini yapar

3. Aşama

Yeni unsurlar (Şov)

Sahada renkli dumanlar ve özel piroteknik efektleri sergilenir

Hatırlatırız ki, FIFA daha önce stadyumlarda güvenliği ve çevresel temizliği sağlamak amacıyla DS-2026 maçlarına taraftarlar tarafından içi su dolu plastik kapların sokulmasını kesinlikle yasakladığına dair resmi bir uyarı yayınlamıştı.

Zamin yorumu: FIFA tarafından getirilen bu görsel değişiklikler, Dünya Kupası maçlarını sadece bir spor müsabakasından çıkarıp muazzam bir şov seviyesine taşımaya hizmet ediyor. Marş sırasında tüm takımın, hatta yedeklerin bile sahada birleşmesi futbolcuların moralini yükseltecektir. Okyanus ötesindeki dünya şampiyonasında milli marşımızın böyle görkemli ve güzel bir formatta çalınmasını sabırsızlıkla bekliyoruz!

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Dünya KupasıUluslararası Futbol Federasyonları BirliğiFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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