Graham Potter, Viktor Gyokeres ve Alexander Isak'ı eleştirilerden savundu

İsveç Milli Takımı teknik direktörü Graham Potter, yıldız forvetleri Viktor Gyokeres ve Alexander Isak hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Uzman, her iki futbolcunun İngiltere'de farklı değerlendirilmesine rağmen yüksek seviyeli yetenekler olarak kaldığını vurguladı. Potter, forvetlerin takıma katkısının dışarıdan yapılan değerlendirmelerle örtüşmediğini belirtti. Goal.com haberi veriyor.

Graham Potter özellikle Viktor Gyokeres'in performansını övdü. Arsenal forveti, İsveç Milli Takımı'nın Dünya Kupası bileti almasında önemli bir rol oynadı. Elemelerin play-off aşamasında Polonya'ya karşı oynanan maçlarda dört gol atarak takımının başarısını garantiledi. Arsenal ile İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen Gyokeres, bazı uzmanlar tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

"İki maçta dört gol atarak bizi Dünya Kupası'na taşıdı, etkisi şaşırtıcı derecede. Arsenal açısından bakıldığında da görevini yaptı, gol attı ve takımıyla kupalar kazandı. Tüm bu çabasına rağmen hâlâ eleştiriliyor. Bu, yaşadığımız dünyanın bir parçası, ancak karakteri ve sahadaki çalışkanlığı takdire şayan," dedi Potter.

Ayrıca teknik direktör, Liverpool'da zor bir sezon geçiren Alexander Isak'ı da savundu. 125 milyon sterline transfer edilen forvetin performansında sakatlıklar ve büyük beklentilerin baskısı etkili oldu. Potter, futbolcunun kalitesinin değişmediğini, sadece yeni takım ortamına adaptasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı.

"Bazen yeni bir futbolcu geldiğinde her şeyin kendiliğinden düzeleceğini düşünürüz. Alex'in Newcastle formasıyla neler yapabildiğini gördük. Mesele futbolcunun yeteneğinde değil, Liverpool sisteminde nasıl yer bulduğunda. Kalitesi yerinde, sadece takımla uyumu doğru şekilde oturtmak gerekiyor," diye ekledi teknik direktör.