İPL'de Yılın En İyi Genç Futbolcusu Aday Listesi Açıklandı

·69·Spor
İPL'de Yılın En İyi Genç Futbolcusu Aday Listesi Açıklandı

İngiltere Premier Ligi'nde yoğun ve heyecan verici bir sezonun ardından, en yetenekli oyuncuları ödüllendirme zamanı geldi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA), geleneksel olarak geçen sezonun En İyi Genç Oyuncusu (Young Player of the Year) ödülüne aday altı futbolcudan oluşan resmi listeyi kamuoyuna sundu.

Bu prestijli kısa listede, Sisli Albion'un yeşil sahalarında milyonlarca taraftar ve uzmanın takdirini kazanan en yetenekli genç yıldızlar yer aldı.

Hız, taktik ve parlak gelecek: Altı aday

Bu yıl bu üstün ödül için İngiltere'nin önde gelen kulüplerinin altyapısından çıkan oyuncular ve yeni transferleri yarışıyor. Ödül adaylarının listesi şu şekilde:

  • Rayan Cherki (Manchester City) — "Şehirliler" kadrosunda yaratıcı pasları ve teknik becerisiyle öne çıktı.

  • Max Dowman (Arsenal) — Londra kulübünün hücum potansiyelini artırmada büyük çaba gösteren genç yetenek.

  • Eli Junior Kroupi (Bournemouth) — sezon boyunca beklenmedik bir verimlilik ve hız sergileyerek büyük kulüplerin dikkatini çekti.

  • Kobbie Mainoo (Manchester United) — Manchester devinin ortasındaki istikrarlı ve güvenilir oyunuyla takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

  • Rio Ngumoha (Liverpool) — Merseyside ekibinin hücum hattında büyük baskı altında bile soğukkanlılığını korumayı başardı.

  • Nico O'Reilly (Manchester City) — mevcut sezonun en büyük keşiflerinden biri.

Nico O'Reilly: Ana favori ve sezonun kahramanı

Bu prestijli ödül mücadelesinde, Pep Guardiola'nın yönetiminde parlayan Nico O'Reilly'nin şansları oldukça yüksek değerlendiriliyor.

Aday Oyuncu

Oynadığı Kulüp

Önceki Başarısı

Nico O'Reilly

Manchester City

Premier Lig resmi sitesine göre Sezonun En İyi Oyuncusu

Daha önce İPL yönetimi tarafından şampiyonanın en büyük ödülüne layık görülen O'Reilly, şimdi de profesyonel meslektaşları (PFA) tarafından En İyi Genç Oyuncu olarak tanınmaya çok yakın.

Editörün Görüşü: İngiliz futbolunda PFA ödülünün değeri çok yüksektir, çünkü oy verme işlemi sahada rakip olarak karşılaştıkları futbolcular tarafından yapılır. O'Reilly'nin Manchester City formasıyla gösterdiği fenomenal performans, onu sadece gençler arasında değil, yetişkinler kategorisinde de sezonun kralı yaptı. Ancak, Kobbie Mainoo'nun Manchester United'daki hırsını veya Rayan Cherki'nin yeteneğini de yadsımamak gerekir. Bu altılıdan kim kazanırsa kazansın, dünya futbolunun harika bir yeni nesle sahip olduğu kesindir.

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İngiltereManchester CityArsenalLiverpoolNico O'Reilly
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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