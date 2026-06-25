Cubarsí, Dünya Kupası finalinde Messi'ye karşı oynamayı hayal ediyor

·29·Spor
Cubarsí, Dünya Kupası finalinde Messi'ye karşı oynamayı hayal ediyor

İspanya milli takımı ve Barcelona savunma oyuncusu Pau Cubarsí, Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'ye karşı sahaya çıkmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Arjantin milli takımının yıldızı, uzun yıllar Barcelona formasını terletmiş ve kulüp tarihinin en büyük futbolcularından biri haline gelmiştir. Cubarsí için de Messi, çocukluğundan beri bir idol ve örnek olmuştur.

“Dünya Kupası finalinde Messi'ye karşı oynamak gerçek bir rüya olurdu. Her şeyden önce bu, finalde yer aldığım anlamına gelir. Yani dünya şampiyonu olmak için mücadele etme şansına sahip olacağım.

Eğer rakip Messi ise, bu çocukluk hayallerimin gerçekleşmesi olurdu,” dedi Cubarsí.

Genç savunma oyuncusu, Arjantinli futbolcunun kendi ailesinde de özel bir yeri olduğunu vurguladı.

“Elbette Messi benim idolüm. Tüm ailem Barcelona taraftarıydı. Çocukluğumdan beri onu kahramanımız ve rol modelimiz olarak görerek büyüdüm. Onunla şahsen tanışmayı çok isterim,” dedi İspanyol futbolcu.

Cubarsí'ye, Messi liderliğindeki Arjantin'e karşı oynanacak bir maçta İspanya'nın kazanma şansı da soruldu.

“Bu hedeflediğimiz net bir amaç. Tam olarak bu yolda ilerliyoruz,” diye cevap verdi Barcelona savunmacısı.

Böylece İspanya ve Arjantin finalde karşılaşırsa, Cubarsí sadece şampiyonluk için mücadele etmekle kalmayacak, aynı zamanda çocukluk idolüne karşı oynama fırsatını da yakalayacak.

Pau CubarsíLionel MessiBarcelonaİspanyaArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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