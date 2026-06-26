Klopp, Ancelotti'yi Brezilya için ideal teknik direktör olarak nitelendirdi

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti'nin Brezilya milli takımındaki potansiyel görevine yüksek değer biçti.

Alman uzman, Ancelotti'nin Brezilya milli takımını yönetmek için en uygun aday olduğunu düşünüyor. Klopp, kendisi Brezilyalı olsaydı bile milli takım için kesinlikle Carlo'yu seçeceğini vurguladı.

«Çok iyi. Eğer Brezilyalı olsaydım ve bana milli takım için ideal teknik direktörün kim olduğu sorulsaydı, hiç düşünmeden Carlo derdim.

O, sadece tek bir kaşını kaldırarak bile herhangi bir milli takımı yönetebilir», dedi Klopp.

Eski Liverpool hocası, Brezilya milli takımının potansiyelinin çok yüksek olduğunu, ancak bu potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak için güçlü bir teknik direktöre ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

«Brezilya'nın potansiyeli çok yüksek. Ancak bunu ortaya çıkaracak birine ihtiyaç var. Takımda taktiksel disiplin eksikliği var ve bu konuda oyuncuların gelişimine yardımcı olmak için Carlo'dan daha uygun bir aday yok», dedi.

Klopp, Ancelotti'yi büyük bir deneyime sahip, oyuncularla nasıl çalışacağını bilen ve farklı durumlarda takımı yönetebilen harika bir uzman olarak tanımladı.

«O, harika bir uzman. Brezilyalıların yüzüne şans güldü», şeklinde La Gazzetta dello Sport'un aktardığı sözlerini tamamladı.

Böylece Klopp, Ancelotti'nin Brezilya milli takımına eksik olan taktiksel düzeni getireceğine ve takımın devasa potansiyelini tam olarak ortaya çıkaracağına olan inancını dile getirdi.