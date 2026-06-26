Klopp, Ancelotti'yi Brezilya için ideal teknik direktör olarak nitelendirdi

·39·Spor
Klopp, Ancelotti'yi Brezilya için ideal teknik direktör olarak nitelendirdi

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti'nin Brezilya milli takımındaki potansiyel görevine yüksek değer biçti.

Alman uzman, Ancelotti'nin Brezilya milli takımını yönetmek için en uygun aday olduğunu düşünüyor. Klopp, kendisi Brezilyalı olsaydı bile milli takım için kesinlikle Carlo'yu seçeceğini vurguladı.

«Çok iyi. Eğer Brezilyalı olsaydım ve bana milli takım için ideal teknik direktörün kim olduğu sorulsaydı, hiç düşünmeden Carlo derdim.

O, sadece tek bir kaşını kaldırarak bile herhangi bir milli takımı yönetebilir», dedi Klopp.

Eski Liverpool hocası, Brezilya milli takımının potansiyelinin çok yüksek olduğunu, ancak bu potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak için güçlü bir teknik direktöre ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

«Brezilya'nın potansiyeli çok yüksek. Ancak bunu ortaya çıkaracak birine ihtiyaç var. Takımda taktiksel disiplin eksikliği var ve bu konuda oyuncuların gelişimine yardımcı olmak için Carlo'dan daha uygun bir aday yok», dedi.

Klopp, Ancelotti'yi büyük bir deneyime sahip, oyuncularla nasıl çalışacağını bilen ve farklı durumlarda takımı yönetebilen harika bir uzman olarak tanımladı.

«O, harika bir uzman. Brezilyalıların yüzüne şans güldü», şeklinde La Gazzetta dello Sport'un aktardığı sözlerini tamamladı.

Böylece Klopp, Ancelotti'nin Brezilya milli takımına eksik olan taktiksel düzeni getireceğine ve takımın devasa potansiyelini tam olarak ortaya çıkaracağına olan inancını dile getirdi.

Jürgen KloppCarlo AncelottiBrezilya Milli TakımıFutbolTeknik Direktör
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bruno Fernandes geleceği hakkında kesin kararını verdi: Al-Nassr bekleyebilirBruno Fernandes geleceği hakkında kesin kararını verdi: Al-Nassr bekleyebilirBugün, 01:17Mikel Oyarzabal Barcelona Söylentileri ve Lamine Yamal Hakkında KonuştuMikel Oyarzabal Barcelona Söylentileri ve Lamine Yamal Hakkında KonuştuBugün, 00:54Özbekistan maçı sonrası Cristiano Ronaldo havalimanında sıkı kontrolden geçirildi (video)Özbekistan maçı sonrası Cristiano Ronaldo havalimanında sıkı kontrolden geçirildi (video)Bugün, 00:51Manchester United, Borussia Dortmund yıldızı Felix Nmecha için yarışa girdiManchester United, Borussia Dortmund yıldızı Felix Nmecha için yarışa girdiBugün, 00:33Martines Özbekistan Galibiyetinin Anahtar Faktörünü AçıkladıMartines Özbekistan Galibiyetinin Anahtar Faktörünü AçıkladıBugün, 00:13Neymar Sahalara Dönüşü ve Lionel Messi ile Dostluğu Hakkında KonuştuNeymar Sahalara Dönüşü ve Lionel Messi ile Dostluğu Hakkında KonuştuBugün, 00:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı