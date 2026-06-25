Yandex ve Neptun Ortaklığında Akıllı Su Baskını Koruma Sistemi Tanıtıldı

Rus teknoloji devi Yandex ve Neptun markası, "akıllı ev" ekosistemi için tasarlanmış yeni bir güvenlik sistemini duyurdu. Bu inovatif çözüm, evdeki su borularıyla ilgili arıza durumlarında maddi zararın önlenmesine hizmet ediyor. Sistem sadece su sızıntısını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda ev sahibinin müdahalesi olmadan su akışını durdurma yeteneğine de sahip. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni sistem Yandex'in "Dom s Alisoy" uygulamasıyla tam entegre çalışıyor. Evde su baskını meydana geldiğinde, sensörler anında sinyal gönderiyor ve akıllı vanalar otomatik olarak kapanıyor. Kullanıcı bu durum hakkında bir push bildirimi, SMS veya Yandex Station üzerinden sesli uyarı alıyor. Bu özellik, özellikle evde kimsenin olmadığı zamanlarda büyük hasarların önlenmesinde kritik bir öneme sahip.

Sesli Kontrol ve Özel Senaryolar

Sistemin temel avantajlarından biri, sesle kontrol edilebilme imkanıdır. Kullanıcılar, Alisa sesli asistanı yardımıyla suyu uzaktan kapatabilir veya açabilirler. Ayrıca, farklı yaşam durumları için özel senaryolar oluşturma imkanı mevcuttur. Örneğin, "Alisa, biz çıktık" komutu verildiğinde, sistem sadece ışıkları kapatmakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik için su vanalarını da otomatik olarak kapatabilir.

Aynı zamanda geliştiriciler günlük ihtiyaçları da göz önünde bulundurmuş. Örneğin, "Alisa, yerleri siliyorum" komutuyla sensörlerin hassasiyeti geçici olarak kısıtlanabilir. Bu, yer silme sırasında sensörlere su değmesi sonucu sistemin yanlış çalışmasını önler. Bu esneklik, sistemin kullanımını daha konforlu ve verimli hale getiriyor.

Paket Seçenekleri ve Teknik Özellikler

Yeni koruma sistemi, kullanıcı ihtiyaçlarına göre üç farklı paket seçeneğiyle sunuluyor:

Temel: kontrol modülü, iki vana, kablolu ve kablosuz sensörler;

kontrol modülü, iki vana, kablolu ve kablosuz sensörler; Optimal: ek kablolu sensör ve kesintisiz güç kaynağı (UPS);

ek kablolu sensör ve kesintisiz güç kaynağı (UPS); Maksimum: dört sensör (iki kablolu, iki kablosuz) ve sıcak ile soğuk su sayaçları.

Sistemin dikkat çekici özelliği, elektrik kesintisi durumunda bile kesintisiz güç kaynağı sayesinde 30 saate kadar otonom çalışabilmesidir. Ayrıca, temel fonksiyonlar internet bağlantısı olmadığı zamanlarda bile çalışmaya devam eder. Su sayaçları ise verileri doğrudan mobil uygulamaya göndererek belediye ödemelerinin takibini kolaylaştırır.

Özbekistan pazarında da "akıllı ev" teknolojilerine olan ilginin arttığı bir dönemde, Yandex ekosisteminin bu genişlemesinin yerel kullanıcılar için de güncel olması bekleniyor. Sistem, 1/2 ve 3/4 inçlik borular için uygun versiyonlarda üretilmektedir. Fiyatlandırmaya gelince, tam sistemin başlangıç maliyeti yaklaşık 35 990 ruble iken, ayrı kontrol modülü 16 990 rubleye satın alınabilir.