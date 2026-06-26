Neymar Sahalara Dönüşü ve Lionel Messi ile Dostluğu Hakkında Konuştu

·57·Spor
Neymar Sahalara Dönüşü ve Lionel Messi ile Dostluğu Hakkında Konuştu

Brezilya milli takımının efsanevi forveti Neymar, uzun bir aradan sonra yeniden büyük sahneye döndü. 2026 Dünya Kupası kapsamında İskoçya'ya karşı oynanan maçta sahaya çıkan futbolcu, sadece sportif formu hakkında değil, aynı zamanda kadim dostu Lionel Messi ile olan ilişkileri hakkında da konuştu. Neymar'ın sakatlık nedeniyle yaklaşık üç yıl boyunca milli takım forması giyememiş olması nedeniyle bu dönüş, futbol dünyası için büyük önem taşıyor. Goal.com'un haberine göre.

Miami'deki stadyumda oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yedek kulübesinden oyuna giren 34 yaşındaki yıldız, taraftarların tezahüratları eşliğinde karşılandı. Brezilya'nın 3-0 kazandığı bu maç, Neymar için duygusal anlarla doluydu. Hatırlanacağı üzere futbolcu, Ekim 2023'te Uruguay'a karşı oynanan maçta dizinden ağır bir sakatlık yaşamış ve uzun süre tedavi görmek zorunda kalmıştı.

Saha İçinde Rekabet, Saha Dışında Kardeşlik

Maç sonrası DSports'a röportaj veren Neymar, eski takım arkadaşı ve yakın dostu Lionel Messi hakkında sıcak sözler söyledi. Brezilya ve Arjantin arasındaki tarihi rekabete rağmen, iki yıldız arasındaki ilişkilerin hala güçlü olduğu anlaşıldı. Goal.com'un haberine göre Neymar, Arjantinli efsanenin 39. yaş günü vesilesiyle onunla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

"Onunla çok konuşuyoruz, son günlerde de iletişim kurduk. Onu ne kadar çok sevdiğini biliyor," diye vurguladı Neymar. Sözlerine göre Lionel Messi, sahadaki yeteneğinden ziyade insani özellikleriyle daha fazla saygıyı hak ediyor. Brezilyalı forvet, Messi'nin mütevazılığını özellikle takdir ederek onu hayatta harika bir insan olarak tanımladı.

Neymar ayrıca Arjantin halkına da şükranlarını sundu. Komşu ülke taraftarları tarafından gösterilen sürekli sevgi ve ilgiyi yürekten takdir ettiğini söyledi. Bu tür açıklamalar, Güney Amerika futbolunun iki ezeli rakibi arasındaki karşılıklı saygının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Uzun Zamandır Beklenen Dönüşün Zorlukları

Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki çıkışı biraz gecikti. Diz sakatlığını atlatan futbolcunun oyuna girmesine, sağ kaval kemiğindeki sorunlar engel olmuştu. Ancak sağlık ekibinin çabalarıyla İskoçya maçında tarihi dakikalarını sahada geçirmeyi başardı.

Brezilya milli takım tarihinin en golcü ismi olan Neymar için bu turnuva özel bir önem taşıyor. Takımdaki rekabete ve genç yeteneklerin artmasına rağmen, deneyimli forvetin kadroya dönmesinin Selecao için ek bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor. Taraftarlar şimdi Neymar'ın gelecek maçlarda ilk 11'de yer almasını ve golleriyle takımına yardımcı olmasını heyecanla bekliyor.

NeymarLionel MessiBrezilyaFutbolDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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