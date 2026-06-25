Neymar Döndü: Brezilya Yeniden Şampiyonluk Hayali Kuruyor

·18·Spor
Neymar Döndü: Brezilya Yeniden Şampiyonluk Hayali Kuruyor

Brezilya milli takımının yıldızı Neymar, uzun bir aranın ardından yeniden milli formayla sahaya döndü. Yaklaşık üç yıl boyunca ülkesini temsil etmeyen forvetin dönüşü, sadece taraftarlar tarafından değil, tüm futbol camiası tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla karşılandı.

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Miami'de düzenlenen basın toplantısında Neymar hakkında sıcak açıklamalarda bulundu. Ancelotti, futbolcunun ek bir teşvike veya motivasyona ihtiyaç duymadığını belirtti.

"Neymar'ın özel bir motivasyona ihtiyacı yok. Burada herkes onu seviyor. Brezilya formasını giymek için her zaman hazır", dedi teknik adam.

Neymar'ın milli takımdaki son maçının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Ekim 2023'te Dünya Kupası elemeleri maçında yaşadığı ağır sakatlık — diz bağları ve menisküs hasarı — onu uzun süre sahalardan uzak tutmuştu. İyileşme süreci ve maç pratiği eksikliği de dönüşünü geciktirdi.

Şu an 34 yaşında olan Neymar, Miami'de oynanan maçta yeniden milli forma giydi. Karşılaşmada Brezilya, İskoçya karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Vinicius Junior ilk yarıda rakip ağları iki kez sarsarken, Matheus Cunha skoru daha da açtı.

76. dakikada Cunha'nın yerine Neymar oyuna girdiğinde stadyumda gerçek bir bayram havası oluştu. İsmi dev ekranlarda belirdiği anda taraftarlar, futbolcuyu alkışlar ve sevinç çığlıklarıyla karşıladı.

Ancelotti, Neymar'ın performansından memnun kaldığını gizlemedi.

"Oynamayı hak etmişti. Neymar iyileşmek için çok sıkı çalıştı ve profesyonellik sergiledi. Dünya Kupası'nda yetenekleriyle takıma yardımcı olabilir. Sahada kaldığı kısa sürede bile iyi bir oyun sergiledi", dedi teknik direktör.

Neymar sahada sadece 20 dakika yer aldı. Bu süre zarfında topa 24 kez dokundu ve kaleye isabetli bir şut çekmeyi başardı. Ancak rakamlardan daha önemlisi, dönüşünün taraftarlara büyük bir umut vermiş olmasıydı.

Maç bittiğinde stadyumdaki ekranlar yeniden Neymar'a odaklandı. Tribünlere yaklaşarak taraftarlara teşekkür etti ve ön sırada duran kızına sarıldı. Bu manzara, birçok kişi için gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

Brezilya en son 2002 yılında Dünya Kupası şampiyonu olmuştu. Milli takımın son büyük başarısı ise 2019 Copa America şampiyonluğudur. Bu nedenle ülke taraftarları yeniden büyük zaferleri özlemiş durumda.

Miami'den ayrılan taraftarlar sadece farklı skorlu galibiyetten değil, aynı zamanda Neymar'ın dönüşünden de memnundu.

"Pele tüm zamanların en büyük futbolcusu. Ancak Neymar da Brezilya tarihinin en iyilerinden biri. Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsa, Ronaldo ve Ronaldinho ile aynı seviyeye gelir", dedi taraftarlardan biri.

Brezilyalı tutkunlar, Neymar'ın hala oyunu değiştirebilecek bir futbolcu olduğuna inanıyor. Deneyimi, tekniği ve ünlü "jogo bonito" — güzel futbol tarzı, milli takıma yeniden büyük başarılar getirebilir.

Böylece, uzun zamandır beklenen dönüş gerçekleşti. Brezilya'nın bir zamanlar unutulmuş gibi görünen kahramanı yeniden sahada ve taraftarlar onun yeni sayfalar yazmasını heyecanla bekliyor.

NeymarBrezilyaCarlo AncelottiMiamiVinícius Júnior
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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