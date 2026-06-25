Bilim İnsanlarını Şaşırtan İki Sıradışı Gezegen Keşfedildi

Bilim insanları, evrenin en tuhaf gezegenlerinden biri olarak kabul edilen iki dev ötegezegen tespit etti. İlginç olan şu ki, boyutları Jüpiter ile benzer veya ondan daha büyük olmasına rağmen, yoğunluklarının pamuk şekerden bile daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılar tarafından "süper puf" olarak adlandırılan bu gezegenler, bugüne kadar tespit edilen en hafif dev ötegezegenler olarak kaydedildi. Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesi'nden George Dransfield, bu gök cisimlerinin yoğunluğunun tıraş köpüğü ile kıyaslanabilecek kadar düşük olduğunu belirtti.

Bilim insanlarına göre, bu sıradışı gezegenler temel olarak hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor olabilir. NASA'nın TESS uydusu aracılığıyla tespit edilen bu gezegenler, Dünya'dan yaklaşık 1110 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor; bu da yaklaşık 10 trilyon kilometreye tekabül ediyor.

Söz konusu iki gezegenin, güney gökyüzündeki "Uçan Balık" takımyıldızındaki bir yıldızın etrafında döndüğü bildirildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Jüpiter'in yoğunluğu bu gezegenlerinkinden yaklaşık 35 kat daha fazladır.

Bugüne kadar NASA kataloğuna giren yaklaşık 6300 ötegezegen arasında, bu tür "süper puf" tipi gezegenlerin sayısı 40'tan bile azdır. Bu nedenle bilim insanları onları oldukça nadir gök cisimleri olarak değerlendiriyor.

Uzmanlara göre, bu tür gezegenler yeni oluşmakta olan yıldızların etrafındaki gaz açısından zengin ortamlarda ortaya çıkar ve zamanla maddelerinin bir kısmını kaybederler. Bilim insanları, gelecekte NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla kimyasal bileşimlerini daha derinlemesine incelemeyi planlıyor.

Araştırmacılar, bu tür sıra dışı ve nadir gezegenlerin incelenmesinin, evrenin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamaya ve insanın evrendeki yeri hakkındaki bilgileri genişletmeye hizmet ettiğini vurguluyor.