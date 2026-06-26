Koloskov, Özbekistan'ın Portekiz Maçındaki Temel Sorununu Açıkladı

·3·Spor
Koloskov, Özbekistan'ın Portekiz Maçındaki Temel Sorununu Açıkladı

Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Portekiz'e karşı oynadığı maçı analiz etti.

Özbekistan bu karşılaşmada 0-5 mağlup olmuştu. Koloskov'a göre milli takım turnuvada iki farklı yüz sergiledi.

«Özbekistan Dünya Kupası'nda iki farklı oyun ortaya koydu. Kolombiya maçında takım onurlu bir mücadele verdi, bazı yönler iyiydi. Ancak Portekiz karşılaşmasında takım tamamen dağıldı», dedi.

Uzmanın belirttiğine göre temel sorun, futbolcuların güçlü bir rakibe karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmemeleriydi. Teknik direktör Fabio Cannavaro'nun taktik hazırlığa yeterince önem vermemiş olabileceğini söyledi.

«Bende Cannavaro'nun taktik konusunda yeterince çalışmadığı izlenimi oluştu. Takım önce beş savunmacı ile derin savunma yapmaya çalıştı ancak bu işe yaramadı. Sonra pres yapmaya başladılar ama durum daha da kötüleşti», dedi Koloskov.

Bununla birlikte, Özbekistanlı futbolcuların fiziksel ve teknik hazırlığına olumlu bir değerlendirme yaptı.

«Takım fiziksel ve teknik açıdan kötü hazırlanmamış. Özbekistan, Dünya Kupası seviyesinde ortalama bir milli takım. Bence bu maçta belirleyici faktör tam olarak taktikti», diye ekledi uzman.

Koloskov, Portekiz'in oyununu da ayrıca takdir etti. Onun sözlerine göre Avrupalılar yüksek seviyede mücadele ederek Özbekistan'a gerçek bir ustalık dersi verdi.

«Elbette Portekiz de çok güçlü oynadı ve yüksek seviyesini sergiledi», dedi.

Böylece uzman, Özbekistan'ın ağır mağlubiyetinin temel nedeni olarak taktik hataları ve oyun planının etkisizliğini gösterdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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