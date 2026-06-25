Arsenal, kadrosunu güçlendirmek için Bruno Guimaraes ile görüşmelere başladı

Londralı Arsenal kulübü, yaz transfer dönemi öncesinde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor. Premier League ekibi Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Mikel Arteta'nın ekibi, Brezilyalı futbolcunun temsilcileriyle görüşmelere başladı. Goal.com haberine göre.

Daily Mail'in haberine göre, Arsenal yönetimi 28 yaşındaki ön liberonun transferi için ciddi adımlar atıyor. Arteta, orta sahada yüksek düzeyde istikrar ve top kontrolü sağlayabilecek deneyimli bir oyuncu istiyor. Guimaraes, tam da bu gereksinimleri karşılayan bir aday olarak görülüyor.

Newcastle United yönetimi ise lider oyuncusunu bırakmaya niyetli değil, ancak Arsenal'den gelecek resmi teklife karşı hazırlık yapıyorlar. Bruno Guimaraes şu anda Brezilyalı aracılar vasıtasıyla piyasadaki mevcut seçenekleri değerlendiriyor. Futbolcu şu an milli takımıyla uluslararası turnuvalarda yer alsa da, geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Orta sahadaki rekabet

Guimaraes, Lyon'dan Newcastle'a katıldığından beri İngiltere liginin en güçlü orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Oyun görüşü ve savunma disiplini, Mikel Arteta'nın taktik sistemine oldukça uygun. Newcastle ile olan sözleşmesinin iki yıl daha devam etmesine rağmen, oyuncunun şampiyonluk hedefleyen bir takıma geçme isteği transferde belirleyici rol oynayabilir.

Goal.com'un verilerine göre, Arsenal sadece orta saha ile sınırlı kalmak istemiyor. Kulüp, hücum hattını da güçlendirmeyi planlıyor. Londralıların listesinde Aston Villa'nın genç yıldızı Morgan Rogers da bulunuyor. Ancak Birmingham kulübünün oyuncusu için 100 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep etmesi, bu transferi zorlaştırabilir.

Arsenal, geçen sezonki başarılı yürüyüşünü sürdürmek ve gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesini devam ettirmek için kadroyu yenilemenin gerekliliğinin farkında. Bruno Guimaraes gibi deneyimli isimlerin gelişi, takıma sadece yerel ligde değil, aynı zamanda UEFA Champions League mücadelelerinde de büyük avantaj sağlayacaktır. Önümüzdeki haftalarda Newcastle'a resmi teklifin iletilmesi bekleniyor.