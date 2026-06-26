Martines Özbekistan Galibiyetinin Anahtar Faktörünü Açıkladı

·57·Spor
Martines Özbekistan Galibiyetinin Anahtar Faktörünü Açıkladı

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Roberto Martines, Özbekistan karşısında alınan 5-0'lık net galibiyet hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol teknik adam, bu maçta takım için en önemli noktanın duyguları kontrol etmek ve belirlenen oyun planına sadık kalmak olduğunu vurguladı.

Martines, "Bence bu maçtaki temel faktör duyguları yönetebilmekti. İlk maçta gol attıktan sonra planımızı, sahadaki disiplinimizi ve pozisyonel düzenimizi kaybetmiştik," dedi.

Teknik direktör, Özbekistan maçında Portekizli futbolcuların ilk dakikalardan itibaren nasıl hareket etmeleri gerektiğini iyi anladıklarını ve devre arasına kadar taktik planı doğru uyguladıklarını belirtti.

Martines, "Bu kez durum farklıydı. Devreye kadar nasıl oynamamız gerektiğini net bir şekilde anlayarak hareket ettik. Yedek kulübesinden gelen beş oyuncu da taktik disiplini üst düzeyde korudu. Bu belirleyici oldu," diye ekledi.

Martines ayrıca, ikinci golün Portekiz'e psikolojik üstünlük sağladığını, Özbekistan Milli Takımı'nın iptal edilen golünün ise oyun senaryosunu etkilediğini kaydetti.

Teknik direktör, "İkinci gol bize çok yardımcı oldu. Ayrıca Özbekistan'ın golünün sayılmaması da maçın gidişatını etkiledi. Başka bir maçta böyle bir gol sayılmıştı ve bu tüm karşılaşmanın seyrini değiştirmişti," dedi.

Portekiz teknik direktörü, takımının önceki maçta yapılan hatalardan hızla doğru dersler çıkarmış olmasından memnun olduğunu ifade etti.

Martines, "Genel olarak çok mutluyum. Çünkü ilk maçtaki hatalarımızı hızla analiz ettik ve onları tekrarlamamayı başardık," diye sözlerini tamamladı.

Özbekistan karşısında alınan galibiyetle Portekiz Milli Takımı puanını 4'e yükseltti. Henüz puan alamayan Özbekistan ise grup tablosunda dördüncü ve son sırada yer alıyor.

PortekizÖzbekistanRoberto Martínez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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