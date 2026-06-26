Notion E-posta Servisini Kapatıp Tüm Odağını Yapay Zekaya Kaydırıyor

·45·Teknoloji
Notion E-posta Servisini Kapatıp Tüm Odağını Yapay Zekaya Kaydırıyor

Popüler üretkenlik platformu Notion beklenmedik bir karar açıkladı: Şirket, Notion Mail e-posta servisini bu yılın 22 Eylül tarihinde resmen durduracak. Bu adım, şirketin geleneksel gelen kutularından vazgeçip süreçleri tamamen AI ajanlarının (yapay zeka yardımcıları) yönetimine devretme stratejisinin bir parçasıdır. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirket temsilcilerinin açıklamasına göre, kullanıcı alışkanlıkları keskin bir şekilde değişti. Şu anda Notion Mail kullanıcılarının yarısından fazlası, e-postalarını okumak için gelen kutusunu hiç açmıyor. Bunun yerine, tüm yazışmaları analiz etme, sınıflandırma ve yanıtlama görevini akıllı ajanlara emanet ediyorlar. Bu nedenle Notion, kaynaklarını geleneksel arayüzü korumaya değil, otomatikleştirilmiş sistemleri geliştirmeye yönlendirmeye karar verdi.

Yapay Zeka Ajanlarının Üstünlüğü

Notion Mail faaliyetlerini durdursa da, şirketin yapay zeka tabanlı ajanları çalışmaya devam edecek. Bu teknoloji, kullanıcı adına e-posta yazma, toplantılar ayarlama ve önemli mesajları sınıflandırma gibi karmaşık görevleri yerine getirebiliyor. Bu değişiklik, modern teknoloji dünyasında "gelen kutusuz gelecek" konseptine doğru atılmış ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

ixbt.com verilerine göre, Notion Mail servisi Gmail ile entegre çalışıyordu. Bu, servisin kapanmasının kullanıcıların e-postalarına zarar vermeyeceği anlamına geliyor; tüm yazışmalar Gmail sunucularında saklanmaya devam edecek. Ancak, kullanıcıların Notion Mail içinde oluşturulan taslakları (draft) ve planlanmış e-postaları 22 Eylül'e kadar dışa aktarmaları tavsiye ediliyor.

Rekabet ve Yeni Strateji

Notion, e-posta servisini 2024 yılında güvenliğe odaklanan Skiff startup'ını satın aldıktan sonra duyurmuştu. Ürün, 2025 yılının Nisan ayında halka sunulmuştu ve Superhuman ile Fyxer gibi premium servislerle rekabet etmesi bekleniyordu. Ancak pazar trendleri, kullanıcıların artık e-postaları manuel olarak yönetmek istemediğini gösterdi.

Şu anda AgentMail gibi yeni startup'lar da tam olarak Notion'ın öne sürdüğü fikir olan, yalnızca yapay zeka ajanları için tasarlanmış bir e-posta ekosistemi oluşturmak üzerinde çalışıyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu haber büyük önem taşıyor, çünkü Notion platformu yerel freelancerlar ve IT ekipleri arasında proje yönetimi için en popüler araçlardan biri olarak kabul ediliyor.

Servis kapatıldıktan sonra kullanıcıların şu önlemleri alması gerekiyor:

  • Planlanmış ve gönderilmemiş e-postaları başka bir platforma taşımak;
  • Otomatik etiket (auto-label) ve filtre ayarlarını yedeklemek;
  • Notion AI ajanları yardımıyla e-posta ile çalışmanın yeni yöntemlerine geçiş yapmak.
Şirket bu kararı "tüm odağı en verimli yöne kaydırmak" olarak adlandırıyor. Bu da yakın gelecekte e-posta kullanım kültürünün tamamen değişebileceğinin bir göstergesidir.

NotionYapay ZekaGmailTeknolojiIT Dünyası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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