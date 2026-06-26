Cole Palmer 2026 Dünya Kupası'ndan dışlanması hakkında konuştu

Chelsea orta saha oyuncusu Cole Palmer, İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası için belirlediği nihai kadroda yer almamasıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki futbolcu, şu anda sezon arası tatilini İspanya'nın Ibiza adasında geçiriyor. Palmer, son birkaç yıl içinde ilk kez tam anlamıyla dinlenme fırsatı bulduğunu belirtti.

Palmer, "Bu yaz dinleneceğim. Son üç dört yıl içinde ilk kez tam bir tatil yapacağım. Ardından tekrar sevdiğim işe döneceğim" dedi.

İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezonun beklediği gibi geçmediğini kabul etti. Ancak artık değiştirilemeyecek bir karar hakkında daha fazla endişelenmek istemediğini vurguladı.

Oyuncu, "Bu benim için en iyi sezon değildi ama artık hiçbir şeyi değiştirmek mümkün değil. Değiştirilemeyecek bir karar için üzülmek istemiyorum. Milli takıma turnuvada başarılar dilerim" diye ekledi.

Palmer, tatil planı uygun olursa İngiltere milli takımının Dünya Kupası maçlarını takip edeceğini de bildirdi.

Bilgi olarak, Cole Palmer'ın yanı sıra Harry Maguire, Phil Foden ve Trent Alexander-Arnold da İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçilemeyen tanınmış futbolcular arasında yer aldı.

Böylece Palmer, Dünya Kupası'ndan dışlanmayı soğukkanlılıkla karşıladı ve kısa bir aradan sonra yeni sezona daha güçlü dönmeyi hedefledi.