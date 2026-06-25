Venezuela'da Şiddetli Deprem Geniş Çaplı Yıkıma Yol Açtı

·2·Dünya
Venezuela'da Şiddetli Deprem Geniş Çaplı Yıkıma Yol Açtı

Venezuela'nın kuzey kıyılarında, aralarında sadece 40 saniye fark olan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki şiddetli depremler büyük yıkıma neden oldu. İlk verilere göre can kaybı yüzlerce kişiye ulaşırken, binlerce kişinin akıbeti konusunda endişeler devam ediyor.

En büyük hasar La Guaira, Catia la Mar ve Caraballeda şehirlerinde görüldü. Onlarca çok katlı bina çöktü, halk ise enkazlar arasında yakınlarını arıyor.

Kurtarmacılar, yıkılan beton bina kalıntıları arasında arama çalışmaları yürütüyor.

Deprem, ülkenin ana hava kapısı olan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na da ciddi zarar verdi. Karakas şehrinde de birçok bina yıkıldı.

BM verilerine göre, sadece La Guaira bölgesinde 100'den fazla bina çöktü. Arama kurtarma çalışmalarına ABD, Fransa ve diğer ülkelerden uzmanlar katılıyor.

{{ALT_7}}

Yetkililer, can kaybının daha da artabileceğini belirtiyor. Kurtarmacılar ise enkaz altında kalanları canlı bulabilmek için zamanla yarışıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bilim İnsanlarını Şaşırtan İki Sıradışı Gezegen KeşfedildiBilim İnsanlarını Şaşırtan İki Sıradışı Gezegen KeşfedildiBugün, 23:30Güney Kore'nin Eski Başkanı İçin Yeniden İdam Cezası İstendiGüney Kore'nin Eski Başkanı İçin Yeniden İdam Cezası İstendiBugün, 23:07Kırgızistan'da Şiddetli Sel Aracı Sürükledi: 6 ÖlüKırgızistan'da Şiddetli Sel Aracı Sürükledi: 6 ÖlüBugün, 23:04Kazakistan'da 23 Haziran'da doğan bebeklere özel hediyeler verildiKazakistan'da 23 Haziran'da doğan bebeklere özel hediyeler verildiBugün, 21:07Trump Zelenski Hakkındaki Fikrini Değiştirdi: «O Cesur Bir İnsan»Trump Zelenski Hakkındaki Fikrini Değiştirdi: «O Cesur Bir İnsan»Bugün, 19:31ABD'de Özbek girişimciye ait kahve dükkanı hakkında soruşturma başlatıldıABD'de Özbek girişimciye ait kahve dükkanı hakkında soruşturma başlatıldıBugün, 19:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı hayrete düşüren proje: Hayvansız et üretilen ilk çiftlik faaliyete geçti
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Kargalar "işe girdi": sokakları temizleyip ödül alıyorlar
Kargalar "işe girdi": sokakları temizleyip ödül alıyorlar