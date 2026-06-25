Venezuela'da Şiddetli Deprem Geniş Çaplı Yıkıma Yol Açtı

Venezuela'nın kuzey kıyılarında, aralarında sadece 40 saniye fark olan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki şiddetli depremler büyük yıkıma neden oldu. İlk verilere göre can kaybı yüzlerce kişiye ulaşırken, binlerce kişinin akıbeti konusunda endişeler devam ediyor.

En büyük hasar La Guaira, Catia la Mar ve Caraballeda şehirlerinde görüldü. Onlarca çok katlı bina çöktü, halk ise enkazlar arasında yakınlarını arıyor.

Deprem, ülkenin ana hava kapısı olan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na da ciddi zarar verdi. Karakas şehrinde de birçok bina yıkıldı.

BM verilerine göre, sadece La Guaira bölgesinde 100'den fazla bina çöktü. Arama kurtarma çalışmalarına ABD, Fransa ve diğer ülkelerden uzmanlar katılıyor.

Yetkililer, can kaybının daha da artabileceğini belirtiyor. Kurtarmacılar ise enkaz altında kalanları canlı bulabilmek için zamanla yarışıyor.