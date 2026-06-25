Nicky Butt, Cristiano Ronaldo Hakkındaki Gerçekleri Açıkladı: O Aslında Nasıl Bir İnsan?

Manchester United efsanesi Nicky Butt, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında pek çok kişinin bilmediği detayları paylaştı. Butt'a göre, Portekizli yıldızın kamuoyuna yansıyan imajı ile soyunma odasındaki gerçek kişiliği arasında büyük bir fark var. Butt, Ronaldo'yu son derece samimi ve takım ruhunu seven bir insan olarak tanımladı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

"Class of '92" mezunlarından olan Nicky Butt'a göre, birçok kişi Ronaldo'nun efsanevi statüsünden çekindiği için onunla iletişim kurmaya cesaret edemiyor. Bu durum, dışarıdan bakıldığında futbolcunun kendisini diğerlerinden üstün gördüğü izlenimini yaratıyor. Aslında ise Cristiano, şaka yapmayı seven ve takım içi sohbetlere her zaman aktif katılan biridir.

Paddy Power'a verdiği röportajda Butt şunları söyledi: "Cristiano aslında çok nazik ve neşeli bir insan. Milyarder ve dünya çapında bir süper yıldız olmasına rağmen, basit bir iletişime her zaman açık. Sorun onda değil, diğer insanlarda; Ronaldo'nun büyüklüğü karşısında büyüledikleri için ondan uzak duruyorlar".

Saha İçindeki Çalışma ve Eleştiriler

Son yıllarda Ronaldo, sahada az koşmakla ve savunmaya yardım etmemekle sıkça suçlanıyor. Ancak Nicky Butt, bu durumu tembellik olarak değil, deneyimli bir futbolcunun enerjisini doğru yönetmesi olarak açıkladı. Butt, bu konuda Portekizli forveti ezeli rakibi Lionel Messi ile kıyasladı.

"O çok iyi bir takım oyuncusu. Sahada sanki sadece duruyormuş gibi görünebilir ama Lionel Messi de aynı yolu izliyor. Belirli bir yaşa ve seviyeye ulaştıklarında, tüm güçlerini gol atmak için saklarlar. Takım kötü gittiğinde onu sorun olarak görürler, ancak takım topa sahip olduğunda o hala dünyadaki en büyük tehdittir", diye ekledi eski orta saha oyuncusu.

Ronaldo'nun oyununa yönelik eleştiriler, özellikle 2026 Dünya Kupası elemeleri sırasında arttı. Kongo DR ile alınan beraberliğin ardından birçok uzman onun yedek kulübesine çekilmesini talep etti. Ancak 41 yaşındaki forvet, Özbekistan milli takımına karşı oynanan maçta (5-0) attığı iki golle hala yüksek formda olduğunu kanıtladı.

Bu maçtan sonra bir diğer Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, sosyal medyada Ronaldo'yu savundu. Ferdinand, 1000 gole doğru ilerleyen ve altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek insanı sorgulamanın mantıksız olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre Cristiano Ronaldo, bu sonuçlarla efsanevi Eusebio'yu da geride bırakarak Portekiz tarihinin en golcü oyuncusu oldu.