IBM Dünyanın İlk 1 Nanometrenin Altındaki Çip Teknolojisini Tanıttı

·42·Teknoloji
IBM Dünyanın İlk 1 Nanometrenin Altındaki Çip Teknolojisini Tanıttı

Yarı iletken endüstrisinin liderlerinden biri olan IBM Corporation, mikroelektronik dünyasında devrim niteliğinde bir adım attı. Şirket, bir insan tırnağı büyüklüğündeki minik bir kristale yaklaşık 100 milyar transistör yerleştirilmesine olanak tanıyan yeni Nanostack mimarisini sergiledi. Bu geliştirme, yapay zeka sistemleri için benzeri görülmemiş bir güç ve enerji verimliliği vaat ediyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni teknolojinin en çarpıcı yönü, IBM'in bunu dünyanın ilk "1 nanometrenin altındaki" (sub-1nm) sınıfındaki çipi olarak adlandırmasıdır. ixbt.com verilerine göre şirket, platformunu "7 angstrom" (7 angstrom node) olarak tanımladı. Bilgi için, 1 angstrom nanometrenin onda birine eşittir, yani 7 angstrom 0,7 nm anlamına gelir. Bu değer, bileşenlerin fiziksel boyutundan ziyade teknolojik entegrasyon seviyesini ifade etmektedir.

Nanostack: Dikey Yerleşimin Avantajları

Modern fizik yasalarına göre, kuantum etkileri ve akım sızıntısı gibi sorunlar ortaya çıktığı için transistörler sonsuza kadar küçültülemez. IBM mühendisleri, transistörleri sadece yan yana değil, aynı zamanda üst üste dikey olarak yerleştirerek bu engeli aştılar. Nanostack mimarisinin temeli tam olarak bu dikey yapıya dayanmaktadır.

Her bir temel element, her biri kalınlığı sadece 5 nanometre olan üç nanosheet (nano sayfa) katmanı içeren iki dikey bağlı transistörden oluşur. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yaklaşık 15 sıra silikon atomuna eşittir. Bu yoğunluk, önceki nesil 2 nm teknolojilerine kıyasla element sayısının neredeyse iki katına çıkarılmasına olanak tanır.

Enerji Verimliliği ve SRAM Bellek

IBM hesaplamalarına göre, Nanostack teknolojisine geçiş sayesinde hesaplama performansı yüzde 50 artırılabilir veya enerji tüketimi yüzde 70'e kadar azaltılabilir. Bu göstergeler, günümüzde devasa miktarda elektrik enerjisi tüketen veri işleme merkezleri ve ChatGPT gibi büyük yapay zeka modelleri için hayati önem taşımaktadır.

  • Hesaplama gücünde yüzde 50 artış;
  • Enerji verimliliğinde yüzde 70 iyileşme;
  • SRAM bellek yoğunluğunda yüzde 40 genişleme.
Ayrıca IBM uzmanları, IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits konferansında SRAM (statik rastgele erişimli bellek) mikro devrelerini ölçeklendirmede de büyük bir başarı elde ettiklerini bildirdiler. Transistör kanallarını dama tahtası düzeninde yerleştirerek bellek hücrelerinin yüksekliğini yüzde 40 oranında azaltmayı başardılar. Bu durum, işlemcilerin önbellek kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasının önünü açmaktadır.

Bu teknoloji şu an için laboratuvar ortamında ve bilimsel sempozyumlarda sergilenmiş olsa da, gelecekteki NVIDIA grafik işlemcileri ve Apple çipleri için temel oluşturması bekleniyor. IBM tarafından 2021 yılında tanıtılan 2 nm teknolojisinin şu anda endüstri standardı olarak kabul edildiği göz önüne alındığında, 0,7 nm dönemi de uzak değildir.

IBMNanostackTeknolojiÇipYapay Zeka
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

AI Ajanlarını Test Eden Patronus AI 50 Milyon Dolar Yatırım AldıAI Ajanlarını Test Eden Patronus AI 50 Milyon Dolar Yatırım AldıBugün, 01:23NASA, Uzaydan Yangınları Tespit Eden AI Sistemini Test EdiyorNASA, Uzaydan Yangınları Tespit Eden AI Sistemini Test EdiyorBugün, 01:20Polymarket Platformuna Siber Saldırı: Hackerlar Kullanıcı Fonlarını ÇaldıPolymarket Platformuna Siber Saldırı: Hackerlar Kullanıcı Fonlarını ÇaldıBugün, 00:59Microsoft Xbox Konsol Fiyatlarını Artırıyor: Fiyat Artışının Sebebi AI mı?Microsoft Xbox Konsol Fiyatlarını Artırıyor: Fiyat Artışının Sebebi AI mı?Bugün, 00:57OpenAI, Yeni Patch the Planet Girişimiyle İnternet Güvenliğini GüçlendiriyorOpenAI, Yeni Patch the Planet Girişimiyle İnternet Güvenliğini GüçlendiriyorBugün, 00:55Notion E-posta Servisini Kapatıp Tüm Odağını Yapay Zekaya KaydırıyorNotion E-posta Servisini Kapatıp Tüm Odağını Yapay Zekaya KaydırıyorBugün, 00:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı