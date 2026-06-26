Manchester United, Borussia Dortmund yıldızı Felix Nmecha için yarışa girdi

·33·Spor
Manchester United, Borussia Dortmund yıldızı Felix Nmecha için yarışa girdi

İngiliz kulübü Manchester United, Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Felix Nmecha'nın transferi için görüşmelere başladı. Almanya milli takım oyuncusu için yürütülen mücadelede "Kırmızı Şeytanlar", ana rakipleri Manchester City ve Liverpool'u geride bırakmaya çalışıyor. 25 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı, transfer piyasasındaki değerini önemli ölçüde artırdı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Sky Sports'un haberine göre, Manchester United yönetimi bu transferi gerçekleştirmek için perde arkasında aktif bir çalışma yürütüyor. Özellikle kulübün gözlemcilik departmanı şefi, Alman uzman Christopher Vivell, oyuncunun temsilcileriyle sürekli iletişim halinde. Bu durum, Old Trafford kulübünün bu çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katma niyetinin ciddi olduğunu gösteriyor.

Avrupa devleri arasındaki rekabet

Nmecha'ya olan ilgi sadece İngiliz kulüpleriyle sınırlı değil. Bilgilere göre, İspanya'nın Real Madrid kulübü de futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ayrıca Jose Mourinho da oyuncunun oyun tarzını yüksek puanla değerlendirdi. Ancak şu aşamada Manchester United'ın diğer adaylara göre çok daha aktif hareket ettiği söyleniyor.

Borussia Dortmund ise liderini kolayca bırakmak istemiyor. Alman kulübü müzakerelerde avantajlı konumda, çünkü Nmecha bu yılın Mart ayında takımla 2030 yılına kadar geçerli olan yeni bir sözleşme imzalamıştı. En önemlisi, bu anlaşmada bu yaz transfer dönemi için herhangi bir serbest kalma bedeli maddesi bulunmuyor.

Kicker'in haberine göre, Dortmund kulübü yıldızı için gayri resmi olarak 100 milyon Euro fiyat belirledi. Bu rakamın birçok alıcıyı caydıracağı kesin, ancak kulüp bu yolla ana oyuncusunu korumayı hedefliyor. Takımın sportif direktörü Lars Ricken, yakın zamanda verdiği röportajda Felix'in takım için temel bir öneme sahip olduğunu özellikle vurguladı.

Şu an için Manchester United'ın bu devasa rakamı ödemeye hazır olup olmadığı bilinmiyor. Ancak İngiltere Premier League'in diğer devlerinin de yarışta olduğu göz önüne alındığında, transfer penceresi kapanana kadar Nmecha etrafındaki gelişmelerin daha da ilginç bir hal alması bekleniyor. Goal.com da bu transfer sürecini yakından takip ettiğini bildirdi.

Manchester UnitedBorussia DortmundFelix NmechaTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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