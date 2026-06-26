Özbekistan maçı sonrası Cristiano Ronaldo havalimanında sıkı kontrolden geçirildi (video)

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo, Özbekistan maçının ardından Houston Havalimanı'nda sıkı bir güvenlik kontrolünden geçti.

Güvenlik görevlileri, kontrol için çantasını vermesini istedi. Ronaldo duruma şakayla yaklaşarak gözlüklerini de çıkarması gerekip gerekmediğini işaret etti. Buna rağmen kontrol belirlenen prosedürle devam etti.

Portekiz milli takımı, şimdi 28 Haziran'da oynanacak Kolombiya maçı için Miami şehrine doğru yola çıktı.

Bilgi olarak, Portekiz şu anda K grubunda 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grubun ikinci turunda Portekizliler, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etmiş, Ronaldo ise duble yapmıştı.

Bu gollerle deneyimli forvet, Dünya Kupaları tarihinde Portekiz formasıyla attığı gol sayısını 10'a çıkararak efsanevi Eusebio'nun 9 gollük rekorunu kırmış oldu.